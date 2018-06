Holger Winter hat bei der SG Bassen/Posthausen mit dem vorläufig noch freiwilligen Training begonnen. Mittelfeldspielerin Sarah Hein gewährte er bei dieser Gelegenheit schon mal einen Einblick in seinen Saisonvorbereitungsplan. (Henning Hasselberg)

Bassen. Holger Winter, der neue Trainer der SG Bassen/Posthausen, hat jetzt die Ziele definiert, die er mit den Landesliga-Fußballerinnen in der kommenden Saison verfolgen will: "Wir möchten oben mitspielen, und wir möchten uns in taktischer Hinsicht etwas modernisieren", verrät der 42-jährige Elektroinstallateur aus Neddenaverbergen, der die Nachfolge des langjährigen Bassener Trainers Peter Stein angetreten hat.

Die Spielerinnen der SG Bassen/Posthausen haben mit Holger Winter einen neuen Trainer erhalten, der Herausforderungen, der "positiven Stress" schätzt. "Eigentlich bin ich fast jeden Tag auf dem Sportplatz", sagt der 42-jährige Elektroinstallateur aus Neddenaverbergen von sich. Er verfügt als Fußballer über außerordentliche Multitaskingfähigkeiten. Selbst kickt er noch in der Altligamannschaft des TSV Lohberg. Und als Trainer kümmert er sich neben seinem neuen Engagement in Bassen noch um Junioren- und Juniorinnenmannschaften des TSV Lohberg, wobei er bei dem kleinen Verein in Sachen Mädchenfußball in den vergangenen acht Jahren regelrecht Pionierarbeit geleistet hat. Darüber hinaus trainiert er noch die Juniorinnen-Kreisauswahl. Doch damit nicht genug: Winter hat noch ein weiteres Hobby, das in diesen Breiten ein sehr ungewöhnliches ist: Er ist Husky-Fan und hat es als Schlittenhundeführer sogar schon zu internationalen Ehren gebracht.

Probleme mit dem Zeitmanagement sieht Winter trotzdem keine. Er verweist auf tüchtige Mitarbeiter, die ihn entlasten, und auf einen Arbeitgeber, bei dem er die nötigen Freiheiten genießt. Außerdem hält sich die Zahl der Spiele beispielsweise bei den Juniorinnen in Grenzen.

Zu den von ihm sehr geschätzten Herausforderungen zählt Winter auch seine Arbeit im Frauenfußball. "Ich finde, dass jeder Trainer einmal eine Damenmannschaft übernommen haben müsste!" In der Trainingsmethodik und von der Belastbarkeit des Personals her her seien die Ansprüche zwar nicht anders als bei den Herren, von denen er welche beim TSV Lohberg trainiert hat. Außerdem saß er schon bei den A-Junioren des damaligen TSV Verden auf der Bank. "Aber die zwischenmenschlichen Beziehungen sind komplizierter. Frauen hinterfragen viel mehr." .

Er muss also schon Antworten parat haben, wenn er die taktische Modernisierung der SG Bassen/Posthausen in Angriff nimmt. Winter betont, dass sein Vorgänger Peter Stein sehr gute Arbeit geleistet habe. "Schließlich hat er die Mannschaft übernommen, als sie in Abstiegsgefahr schwebte. Und hat sie dann auf einen Spitzenplatz geführt." Winter vertritt die Ansicht, dass es in der Fußball-Landesliga der Damen ohne Libero nicht geht und dass man mit einem gänzlich unavantgardistischen System durchaus modernen Fußball bieten kann. Genau diesen für ihn nur scheinbaren Widerspruch will er bei der SG Bassen/Posthausen auflösen. Winter, als Aktiver selbst in der Defensive tätig (Sechser oder Libero), bevorzugt eine offensive Ausrichtung, denn das auf die unbedingte Verteidigung des Ballbesitzes zielende "Hin- und Hergeschiebe" der spanischen Champions bei der Europameisterschaft löste bei ihm keine Begeisterung aus. "Ich bin schon der Ansicht, dass nach fünf Pässen der Abschluss kommen muss!"

Die Chemie stimmt

Dass er mit seiner Philosophie in Bassen durchdringen wird, daran hat er keinen Zweifel. "Die Chemie stimmt", so seine feste Überzeugung, nachdem er Gelegenheit hatte, die Mannschaft bei einem Trainingslager näher kennen zu lernen. "Ich hatte schon im vergangenen Jahr Kontakt zu den Spielerinnen, war auch bei den Spielen und beim Training." Lena Troschka und Aline Stenzel, die zum Stamm der SG gehören, haben nämlich in seiner Lohberger Talentschmiede das Fußball-ABC beigebracht bekommen. Im vergangenen Jahr wechselten sie zu den Landesliga-Frauen, wobei sie mit Zweitspielrecht Lohbergerinnen geblieben sind. Winter hat sie dann meistens zum Training nach Bassen chauffiert.