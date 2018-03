Immer wieder stiegen die Akteure mit viel Anlauf in die Lüfte auf, immer wieder setzten sie ihre Angriffsschläge krachend in die gegnerische Hälfte. Nicht selten quittierte das Publikum die Einlagen mit einem ausgiebigen Raunen. Umso beeindruckender: Die Gastgeber gaben nicht einen einzigen Satz ab und gewannen mit 3:0 (25:17, 28:26, 26:24).

Für Peter-Michael Sagajewski stand schnell fest: „Hier jetzt irgendetwas zu kritisieren, das wäre wirklich ein Leiden auf ganz hohem Niveau“, sagte der Trainer der Badener. „Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, die mit viel Geduld auch die kleinen Krisen im laufe der Partie hervorragend gemeistert hat. So haben alle Spieler stets bis zu der Situation gewartet, in der endlich durchgekommen sind.“ Noch im ersten Abschnitt war es alles andere als ein Geduldspiel. Auf beiden Seiten gab es zahlreiche Aufschlagfehler, der Durchgang rauschte nur so vorbei. Gab es doch einmal Ballwechsel, waren diese nur von kurzer Dauer. Zumeist führte der erste Schmetterball direkt zum Punktgewinn. Deshalb dauerte es bis in die Schlussphase hinein, eher sich der TVB einen Vorteil erarbeitet hatte. Zwei starke Blockaktionen, ein guter Aufschlag – das Heimteam führte mit 20:16. Dieser Vorsprung sollte reichen, um den Widerstand der Gäste erst einmal zu brechen, der Satzgewinn war perfekt.

Die Dominanz der vorherigen Minuten setzte sich dann auch in eindrucksvoller Manier im zweiten Durchgang fort. Über ein 6:2 führte Baden mit 9:4. In diese Phase fiel auch der spektakulärste Punktgewinn, als Artem Tscherwinski den Ball nach einem gegnerischen Schmetterball zunächst ins Gesicht bekam, die Kugel den Weg binnen weniger Sekundenbruchteile aber irgendwie nicht nur über das Netz, sondern auch auf den Boden fand. „Ich musste Artem dennoch herausnehmen, um sein Auge zu untersuchen“, sagte Sagajewski. „Das sind wir den jungen Spielern einfach schuldig, dass wir uns um ihre Gesundheit kümmern. Es mag dennoch sein, dass dieser Wechsel für einen kleinen Bruch gesorgt hat.“ In der Tat robbten sich nun die Bonner wieder näher heran, angetrieben von Sebastian Voß und Nils Becker schafften die Nordrhein-Westfalen erst den Ausgleich (18:18) und gingen nach dem nächsten Ballwechsel sogar in Führung. Doch wieder passte das Nervenkostüm der Gastgeber, wieder spielten sie geduldig ihre Angriffe zu Ende. Ole Seuberlich verwandelte dann kurz darauf den Satzball zum 28:26.

Es folgte die obligatorische Zehn-Minuten-Pause in der Lahofhalle, die der Heimmannschaft aber nicht wirklich guttat. Die Fortuna kam stark zurück aufs Feld und führte schnell mit 10:4. Auch SSF-Coach Elmar Wächter räumte später ein: „Ich dachte eigentlich, dass wir den Gegner in diesem Satz im Sack haben. Ich bin daher ein wenig sprachlos.“ Es folgte nämlich kein Spaziergang seines Teams, sondern eine imposante Aufholjagd des TVB. Unter dem Jubel der Fans gelang beim 17:17 der Ausgleich, nach einer packenden Schlussphase feierten die Lokalmatadore endgültig.

Die Freude wurde wenig später noch befeuert. Der Tabellendritte aus Aachen hatte sich bei der VSG Ammerland eine 1:3-Pleite eingehandelt, die Badener sind somit nun punktgleich mit ihrem nächsten Auswärtsgegner. Und Rang drei soll es mit Blick auf einen möglichen Zweitliga-Aufstieg schließlich am Saisonende mindestens sein.