Mit zwei Teams in die Saison

Achim·Bassen (ju). Die Basketball-Gemeinschaft (BG) Bierden-Bassen-Achim wird in der kommenden Saison wieder mit einer männlichen U18 (trainiert von Helge Hetz) und den Herren in der Bezirksliga starten. So wie es aussieht, muss wohl Sven Hoopmann als Spielertrainer agieren müssen, weil Dennis Vogelsang eine Auszeit vom aktiven Basketball-Spiel genommen hat und wohl nur noch als Schiedsrichter zur Verfügung stehen wird. Zwei Termine stehen bereits fest: Die Herren werden am 9. September um 15 Uhr mit einem Heimspiel im Bezirkspokal-Wettbewerb gegen TSV Altenwalde starten. Für beide Teams beginnt am 23. September der Ligabetrieb.