Im Halbfinale hatte sich die Truppe von der Wümme in der Verdener Aller-Weser-Halle nach einem 6:10-Halbzeitrückstand gegen den TV Oyten III mit 23:22 durchgesetzt. Die nur mit acht Spielerinnen angetretenen „Vampires“ wurden zum Ende hin auch Opfer ihrer dünnen Personaldecke. In der zweiten Partie der Vierergruppe stand die HSG Verden-Aller im Duell mit dem TSV Morsum von Beginn an auf verlorenem Posten. Seine Sieben habe zu dicht vor der Deckung des Gegners agiert, nannte Verdens Co-Trainer Timo Lütje eine Unzulänglichkeit. Letztlich zog Morsum gegen das HSG-Team von Coach Boris Linnemann mit einem lockeren 33:20 (17:6)-Erfolg ins Endspiel ein.

Dort sollte sich der von Jens Miesner trainierte TuS Rotenburg als gleichwertiger Gegner erweisen. Mit einer offensiven Deckung habe der Kontrahent seiner Mannschaft das Leben schwer gemacht, gab Martin Eschkötter zu. Bereits nach wenigen Minuten – beim Stand von 2:2 – nahm Morsums Coach seine erste Auszeit. Auch in der Folge, sagte Eschkötter, habe seine Truppe nicht das umgesetzt, was man sich vorgenommen hatte. Dass mit Tanja Dopmann und Saskia Küster beide Linkshänderinnen fehlten, wollte er nicht als Entschuldigung gelten lassen. Nach einem 14:16-Rückstand hatte der TSV den Rückstand beim 19:19 wettgemacht. Während sich Morsum am kommenden Wochenende zum Ligastart bei der HSG Delmenhorst steigern muss, darf der TuS trotz der Finalniederlage mit seinem Auftritt zufrieden sein. An der Wümme strebt man in der Landesklasse einen Mittelfeldplatz an.

Oberliga Nordsee Frauen TV Cloppenburg - TV Oyten II 27:22 (15:9) TV Oyten II: Hemmerich, Boettcher – Schnaars (5), Siemers (4), Pleß (3), Wendt (2), Steinsträter (2), Tauke (2/1), Kruse (2/1), Radziej (2/2), Moll, Johannesmann, Stoffel PRÜ