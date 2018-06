Unter dem Kreis der Spieler hockte Etelsens Co-Trainer Nils Goerdel und stimmte seine Mannschaft auf das HSV-Spiel ein. (Hake)

In den Gesichtern war die Anspannung bei dem einen oder anderen Schlossparkkicker zu erkennen: Oliver Warnke blickte etwa konzentriert auf den Fußboden. Andere Etelser stopften sich noch ein Stück Obst in den Mund, bevor TSV-Co-Trainer Nils Goerdel sie auf die Partie gegen den HSV einstimmte. "Ich werde jetzt keine Rede wie der Trainer von der SG Aumund-Vegesack halten", erinnerte Goerdel an die Ansprache des SAV-Coaches Kristian Arambasic vor der DFB-Pokal-Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim, die schon fast Kultstatus genießt.

Doch als er die Musikanlage einschaltete, da kam dann doch eine Parallele auf: Goerdel hatte sich zur Einstimmung die gleiche Musik ausgesucht wie sein Trainerkollege. Und seine Ansprache war nicht weniger emotional als die von Arambasic. "Ruhe jetzt. Jeder konzentriert sich. Wir wollen dieses Spiel genießen. Wir wollen den HSV und die 90 Minuten genießen", schrie er in Richtung seiner Schützlinge, die über ihm einen Kreis gebildet hatten. "Wir gehen da jetzt raus, und keiner von uns hat einen Ködel in der Hose."

Goerdel forderte seine Spieler dazu auf, dass sie Hemmungen aufgrund der Kulisse, die im Schlossparkstadion wartete, ablegen sollen. Sie sollten frei auftreten, Spaß haben. Die Etelser sollten den Fans zeigen, dass auch Landesliga-Fußball eine gute Qualität habe. Der Co-Trainer wollte von seinen Spielern, dass jeder ein Pensum auf dem Platz absolviere, dass über das Normale hinausgehe. "Zeigt den Leuten da draußen und den Hamburgern, dass Ihr gute Fußballer seid", rief Goerdel.

Danach überließ er seinen Spielern das Reden. "Wir wollen siegen, wir wollen siegen", dröhnte es schließlich aus den Kehlen der Schlossparkkicker. Daraus wurde bekanntlich nichts, doch den Aufforderungen ihres Co-Trainers sind die tapferen Etelser allemal nachgekommen – schließlich haben sie sich mehr als teuer gekauft.