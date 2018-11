„Jetzt müssen wir sehen, dass wir die gute Vorbereitung auch in Punkte ummünzen.“ Gleich im ersten Spiel nach der Winterpause empfängt Etelsen einen direkten Konkurrenten um die Spitzenplätze – den FC Eintracht Cuxhaven. Oberbörsch hat nichts dagegen, dass es gegen eines der Topteams geht. „Bei allen Mannschaften ist es schließlich so, dass sie nach der langen Pause nicht wissen, wo sie stehen“, sagt der Trainer. Obwohl der Verein vor einigen Tagen erklärte, dass man den Gang in die Oberliga angehen würde, sei dies nicht das primäre Ziel, erklärt Oberbörsch: „Wir sehen uns eher in der Rolle des Jägers. Favoriten sind andere.“ Für das Cuxhaven-Spiel ist Mario Gloger noch fraglich. Er verletzte sich in der Türkei.

(fco)

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Etelsen