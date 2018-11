In den Begegnungen mit Ingeln-Oesselse und Gessel-Leerßen erzielte Kristin Bollhorst insgesamt drei Körbe für den TSV Emtinghausen. (Henning Hasselberg)

Thedinghausen·Emtinghausen. Erst nach teilweise deutlichen Rückständen zeigte der TSV Thedinghausen II gegen den SC Dünsen (7:4) und gegen den TSV Ingeln-Oesselse (11:11) seine Klasse. Der TSV Emtinghausen schlug Ingeln-Oesselse mit 9:5 und kam anschließend gegen den FC Gessel-Leerßen Sekunden vor Schluss durch Verena Zimmer noch zum 6:6-Ausgleich.

Thedinghausen II hatte schon in der Hinrunde die Punkte gesammelt, die zum angestrebten Klassenerhalt reichen sollten. Nun geht es darum, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen.

Gegen den SC Dünsen hatten dafür die nächsten Punkte eingefahren werden sollen. Zum Selbstläufer wurde die Partie gegen den Tabellenletzten aber nicht. Im Gegenteil. In der ersten Halbzeit wurden zahlreiche gut Chancen vergeben, und Dünsen führte zur Pause sogar mit 4:3. Die Halbzeitansprache von Anja Purnhagen zeigte aber Wirkung. Thedinghausens Trainerin hatte die richtigen Worte gefunden und konnte sich beruhigt zurücklehnen. Im zweiten Spielabschnitt musste ihr Team keinen Korb mehr hinnehmen und erzielte in der 25. Minute nach einem Konter den 4:4-Ausgleich. Danach steckte Dünsen auf. Kirstin Richert (26.), Elke Dahme (29.) und Vanessa Rippe (31.) erzielten für Thedinghausen die Körbe zum verdienten 7:4-Sieg.

Das zweite Spiel gegen Ingeln-Oesselse begann ähnlich. Thedinghausen II musste mit einem 4:8-Rückstand in die Pause gehen. Danach gab es aber erneut eine deutliche Leistungssteigerung. Der TSV nutzte seine Chancen endlich konsequent aus, holte Korb um Korb auf, und erzielte durch Elke Dahme (35./40.) in der Schlussphase doch noch den verdienten Ausgleich zum 11:11-Endstand.

Emtinghausen nahm gegen Ingeln-Oesselse sofort das Heft in die Hand und ging mit 2:0 in Führung. In der 4. Minute fiel zwar der 2:2-Ausgleich, Jelena Dreyer erzielte aber umgehend die erneute Führung, die zur Pause auf 6:4 ausgebaut wurde. Die Vorentscheidung gelang dann erst in der 29. Minute, als Yvonne Zenker auf 7:4 erhöhte. Den Endstand stellte Jelena Dreyer mit einem Doppelpack in der 34. Minute her.

Verhängnisvolle Verletzungen

Danach stand die schwere Partie gegen Gessel-Leerßen auf dem Spielplan. Auch in diesem Spiel überzeugte Emtinghausen in der ersten Spielhälfte mit einer sehr guten Abwehr, die nur einen Gegenkorb zuließ. Mit einer 4:2-Führung wurden dann die Seiten gewechselt. Nach dem Wiederanpfiff gab es in der 29. Minute eine Schrecksekunde. Korbfrau Sarah Hahmann musste verletzt ausgewechselt werden, konnte aber wie zuvor schon Yvonne Zenker in der ersten Halbzeit nach einer Behandlungspause weiterspielen. Der TSV kam dadurch aber ins Trudeln und kassierte das 5:6. Sekunden vor dem Abpfiff erzielte Verena Zimmer aber noch den 6:6-Ausgleich. "Wir haben heute in beiden Spielen sehr gut verteidigt", zog Sascha Zimmer eine positive Tagesbilanz.

Nach Rückständen deutlich gesteigert

Sieg und Remis für Korbball-Niedersachsenligist TSV Thedinghausen II / Auch Emtinghausen holt drei Punkte

Niedersachsenliga-Telegramm

TSV Emtinghausen – TSV Ingeln-Oesselse 9:5 (6:4)

Spielfilm: 1:0 Dreyer (2.), 2:0 Zenker (2.), 2:2, 3:2 Dreyer (5.), 4:2 und 5:2 Zenker (8./11.), 5:3, 6:3 Bollhorst (16.), 6:4, 7:4 Zenker (28.), 7:5, 8:5 und 9:5 Zenker (34./35.)

TSV Emtinghausen – FC Gessel-Leerßen 6:6 (4:1)

Spielfilm: 1:0 Zimmer (4.), 1:1, 2:1 Bollhorst (12.), 3:1 Hahmann (15.), 4:1 Körte (19.), 4:3, 5:3 Bollhorst (30.), 5:6, 6:6 Zimmer (39.)

TSV Thedinghausen II – SC Dünsen 7:4 (3:4)

Spielfilm: 0:1, 1:1 Rippe (3.), 1:4, 2:4 Richert (18.), 3:4 Wendt (20.), 4:4 Rippe (25.), 5:4 Richert (26.), 6:4 Dahme (29.), 7:4 Rippe (31.)

Thedinghausen – TSV Ingeln-Oesselse 11:11 (4:8)

Spielfilm: 0:1, 1:1 Wellmann (4.), 1:2, 2:2 Stadtlander (5.), 2:3, 3:3 Dahme (6.), 3:6, 4:6 Dahme (16.), 4:8, 5:8 Stadtlander (27.), 5:9, 6:9 Rippe (28.), 7:9 Richert (29.), 7:10, 8:10 Richert (30.), 8:11, 9:11, Rippe (31.), 10:11 und 11:11 Dahme (35./40.)

TSV Thedinghausen II: Elke Dahme (5 Körbe), Heike Reunitz, Andrea Stadtlander (2), Nicole Wellmann (1), Hellen Schröder, Alena Wendt (1), Kirstin Richert (4), Vanessa Rippe (5) TSV Emtinghausen: Verena Zimmer (2), Sarah Hahmann (1), Jelena Dreyer (4), Yvonne Zenker (4), Kristin Bollhorst (3), Nathalie Körte (1), Sandra Beneke, Laura Fuest, Lena Vöge (ur)