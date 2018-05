Der Abstieg des SV Holtebüttel aus der Frauen-Landesliga dürfte besiegelt sein. Das Schlusslicht zeigte beim TuS Harsefeld nach der Pause zwar eine ordentliche Leistung, verlor aber deutlich mit 1:5 (0:3). Nach zuletzt zwei Niederlagen gewann dagegen der TSV Bassen gegen Buchholz mit 5:1 (2:0).

TuS Harsefeld - SV Holtebüttel 5:1 (3:0): „Wir waren dran, das Spiel nach der Pause zu drehen, haben aber die tollen Chancen nicht genutzt“, ärgerte sich SVH-Coach Ralf Müller. Vor der Pause bot Holtebüttel dagegen nur Magerkost. Beim 1:0 durch Alica Hafke schaute die Defensive nur zu, auch beim folgenden Tor von Lara Albrecht gab es nicht viel Gegenwehr (28.). Mit dem Treffer zum 3:0 besiegelte Sabrina Steinberg drei Minuten vor der Pause Holtebüttels Pleite. Die Gäste kamen durch Lena Bahlmann heran (47.) und agierten nun wie verwandelt. Insbesondere Katharina Blömer besaß diverse Chancen, scheiterte aber immer wieder an der TuS-Torhüterin. In der Schlussphase trafen dann Hafke (83.) und Annika Busch (90.) auf der Gegenseite.

TSV Bassen - Buchholzer FC 5:1 (2:0): „Wir wollten unbedingt die Zähler in Bassen behalten, was unsere Elf auch von Beginn an zeigte“, freute sich Bassens Koordinator Uwe Norden. Früh verzog die diesmal zunächst im Angriff aufgebotene Juliane Lindhorst aus aussichtsreicher Position knapp (4.), besser machte sie es in der elften Minute, als sie einen Fehlpass in der gegnerischen Mannschaft erlief und die Torfrau zum 1:0 tunnelte (11.).Durch engagiertes Nachsetzen wurde die Buchholzer Abwehr nun immer wieder in Verlegenheit gebracht. Nina Kobelt gelang so der zweite Treffer (27.).

Direkt nach Wiederbeginn musste Bassens Torhüterin Kathrin Intemann mehrfach klären, weil der BFC jetzt offensiver spielte. Die Gastgeberinnen hatten aber das richtige Mittel parat und antworteten mit einem Treffer von Aline Stenzel (53.). Auch das Anschlusstor durch Aylin Naciye Jasmina Fröhlich brachte das TSV-Team nicht mehr vom Erfolgskurs ab (55.). Katharina Schiepanski ließ nach Doppelpass mit Stenzel das 4:1 folgen (75.), in der Schlussminute stellte Christina Finke den Endstand her. „Wir haben endlich unsere guten Torchancen genutzt, sodass der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung geht“, freute sich Uwe Norden.