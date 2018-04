Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Neuling gegen Ausnahmeteam

Bezirksliga 3 Lüneburg: Mit dem Schwergewicht der Liga bekommt es der Aufsteiger TSV Bierden auf heimischer Anlage zu tun. Tabellenführer FC Worpswede gilt als Top-Favorit auf den Aufstieg und hat seine Ansprüche mit sechs Punkten und 12:1 Toren nach zwei Spielen eindrucksvoll untermauert. Was also tun, um nicht auch unter die Räder zu kommen? "Wir sind nicht aufgestiegen, um uns hinten rein zu stellen. Wir wollen nicht nur zuschauen, wie der Gegner spielt", sagt Co-Trainer Dirk Hartmann, der wieder gemeinsam mit Chefcoach Thomas Krüger auf der Trainerbank sitzt. Allerdings fordert Hartmann auch eine konsequente Chancenverwertung, zumal – so seine Einschätzung – man gegen Worpswede nicht allzu viele Gelegenheiten bekomme. Die personelle Situation hat sich entspannt. Torwart Pierre Granig, der beim 2:4 in Zeven durch Dennis Kreye gut vertreten wurde, ist ebenso wieder dabei wie der zuletzt gesperrte Florian Id und Thomas Fangerog, der wegen einer Platzwunde an der Stirn aussetzte. (lkö)