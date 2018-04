Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Neuzugang Leon Linke schießt gleich ein Tor

Emü

Verden. Aus dem Kader der vergangenen Saison sind beim B-Junioren-Niedersachsenligisten FC Verden 04 gleich 13 Fußballspieler ausgeschieden (zehn rückten in die A-Jugend hoch und drei wechselten zum SV Werder Bremen). Inzwischen überwiegen jedoch die Zugänge, am Dienstag dieser Woche konnte Trainer Boris Jeromin auch Leon Linke vom U16-Landesligisten Rotenburger SV verpflichten. Mit ihm erhöht sich die Zahl der Neulinge auf 15. Linke kam am Mittwochabend bereits im Vorbereitungsspiel gegen den VfL Oythe zum Einsatz – und erzielte nur vier Minuten nach seiner zur zweiten Halbzeit vorgenommenen Einwechslung sein erstes Tor für den FC Verden 04. In der 44. Minute gelang ihm mit einem 18-Meter-Distanzschuss der Treffer zum 2:0 (1:0)-Endstand. "Rekordverdächtig", freute sich Jeromin über das rundum gelungene Linke-Debüt. Das Verdener Führungstor schoss Lennart Uphoff in der 28. Minute. Die Oyther Mannschaft hatte vden Ball während der Vorwärtsbewegung verloren, und Bastian Rode bediente den Torschützen mit einem präzisen Pass in die Tiefe. Weitere gute Tormöglichkeiten ließ der FC ungenutzt.