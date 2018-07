Die Oberliga-Squasher des SC Achim-Baden sind jedenfalls mit großen personellen Sorgen in den jüngsten Doppelspieltag gegangen, im Kampf gegen einen möglichen Abstieg fehlen aber noch immer ein paar wichtige Zähler. Daran hat sich auch nach dem Ende der beiden Partien gegen den SC Boastars Hannover (2:2) und die Squash Hôncas Neustadt (1:3) nichts geändert. Mannschaftsführer Jäger und seine Kollegen dürfen sich daher noch immer nicht vorzeitig in Sicherheit wiegen. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf die Gefahrenzone, vier Partien haben die Badener noch zu absolvieren.

„Das Minimalziel haben wir erreicht“, bilanzierte der Kapitän nach dem Heimauftritt. „Vielleicht wäre noch etwas mehr möglich gewesen, aber was sollen wir uns jetzt ärgern?“ In Abwesenheit der beiden Leistungsträger Florian Schiffczyk und Katharina Hinrichs stellte sich Tim Jäger trotz seiner Knieprobleme abermals in den Dienst der Mannschaft. Wie sich herausstellte, sollte dies keine allzu schlechte Entscheidung sein. Gegen den Tabellenvorletzten aus Hannover wollten die Gastgeber auf keinen Fall Federn lassen, der Start misslang jedoch völlig. Steffen Rohde war aufgrund des Personalmangels aus der zweiten Mannschaft aufgerückt, legte dann an Position vier jedoch ein etwas nervöses Debüt hin. „Er war bei seinem ersten Oberliga-Einsatz schon ziemlich aufgeregt und hat dann leider nicht so gespielt, wie er es eigentlich kann“, hatte Jäger beobachtet. „Leider hat er seine Schläge nicht so gut durchbringen können. Und wenn dir das in dieser Klasse nicht gelingt, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen.“ Mit 4:11, 9:11, 10:12 musste sich Rohde letztlich geschlagen geben. Da auch Nina Broschart verlor (0:11, 7:11, 6:11), stand es schnell 0:2.

Somit mussten Tim Jäger und Ulf Mettchen für ein akzeptables Resultat sorgen. Mit Erfolg. Mettchen bezwang den laufstarken Aly Tobbala in drei Sätzen (12:10, 11:6, 11:5), Jäger gewann trotz eines völlig verkorksten ersten Durchgangs (1:11, 11:9, 11:7, 11:7). Aufgrund der besseren Satzbilanz gingen trotz des Remis letztlich zwei Zähler an die Gäste, während dem SC Achim-Baden noch einer blieb.

Gegen Spitzenreiter Neustadt sollte dann kein weiteres Futter für das Punktekonto hinzukommen. Für den einzigen Sieg bei der 1:3-Pleite sorgte jedoch ausgerechnet Neuling Steffen Rohde. „Das hat mich wirklich sehr für ihn gefreut. Er hat das richtig klasse gemacht und sich deutlich gesteigert“, lobte Tim Jäger nach dem 11:3, 11:7, 11:9. Dagegen verloren Lena-Marie Sohl (3:11, 5:11, 5:11) und Nina Broschart (6:11, 11:6, 3:11, 8:11), auch Ulf Mettchen ging dieses Mal trotz einer guten Darbietung leer aus (7:11, 2:11, 9:11).