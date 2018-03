Norbert Dellinger vom Verdener Luftfahrt-Verein hat in seinem Ventus an den sieben Wertungstagen knapp 2000 Kilometer in der Luft zurückgelegt. (Fr)

Schon der erste Wertungstag lieferte den Piloten jede Menge Überraschungen. Einflug allein mit den Kräften der Thermik in den Hochschwarzwald, Weiterflug bis in die Nähe Rastatts am Rhein, Kehrtwende, strammer Südkurs in Richtung Donau, und da tauchte sie vor ihnen auf: Jene Wolkenwand mit sintflutartigem Starkregen und heftigen Böen. "Ich hatte Glück, ich habe eine Lücke gefunden und brauchte nicht zu landen," sagt er. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von Tempo 106 kehrte er in seinem Ventus nach 475 Kilometern wieder nach Mengen zurück.

Insgesamt sammelte Dellinger an den sieben Wertungstagen 1929 Kilometer in der Luft. "Damit kann ich ganz zufrieden sein, auch wenn in der einen oder anderen Wertung vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen wäre", zog er eine persönliche Bilanz. Zumal die Vorbereitung nicht ganz ideal verlief. Als Berufspilot bei der Lufthansa verhinderte der Dienstplan, dass er bei günstigen thermischen Bedingungen mal eben einen Tag frei macht und ins Flugzeug steigt. Und an ein mehrwöchiges Wintertraining in Südafrika, wie es eine ganze Reihe von Konkurrenten absolvierten, war schon gar nicht zu denken. "Für mich begann der Wettbewerb eigentlich erst eine Woche vor den Meisterschaften mit einigen Trainingsflügen über der schwäbischen Alb."

Eine marathonähnliche Qualifikation liegt hinter ihm. Schon im vergangenen Jahr hatte er den Grundstein zur DM-Teilnahme mit einer vorderen Platzierung in der Rangliste gelegt. Es folgte eine mehrtägige Qualifikation in der Nähe Magdeburgs, ehe das Ticket nach Mengen endgültig gelöst war.