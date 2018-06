Gelungene Premiere für Andreas Oberschilp: Der Verdener, der für die LG Bremen-Nord startet, gewann beim 29. Vegesacker Citylauf über die Zehn-Kilometer-Distanz. Ärgster Konkurrent auf der Strecke war Ali Hassan (ATS Buntentor), der Oberschilp kürzlich noch bei einem Crosslauf bezwungen hatte. Auch dieses Mal ging der junge Somalier jedes Tempo mit, übernahm sich dabei jedoch. In der Endphase zog Oberschilp noch einmal an und gewann in 34:07 Minuten, während Hassan ausstieg. Der Badener Stephan Lühr (M35) wurde zudem Gesamtzehnter und gewann darüber hinaus in seiner Altersklasse (38:27).