Von Beginn an konzentrierten sich beide Seiten auf ihre Offensivstärken. Die Defensive wurde dabei oftmals arg vernachlässigt. Früh ging der MTV Riede durch einen Treffer von Marvin Just mit 1:0 in Führung (7.). Doch nur drei Minuten später unterlief den Gästen ein unglückliches Eigentor. „Das passt einfach zu unserer Situation“, kommentierte MTV-Trainer Torsten Krieg-Hasch den bitteren Ausgleich (10.). Es dauerte nicht lang, ehe die Platzherren gar das zweite Tor nachlegten (16.). Doch dem gut aufgelegten Marvin Just gelang noch vor der Pause das 2:2 (41.).

Der Knackpunkt der Partie war aus Sicht von Torsten Krieg-Hasch die Phase direkt nach dem Wiederbeginn: „Da kassieren wir innerhalb von nur drei Minuten zwei Gegentore. So war es natürlich schwer, wieder ins Spiel zu finden.“ Zwar blieb sein Team immer dran und erzielte durch den eingewechselten Robin Twietmeyer (85.) sowie durch den dritten Treffer von Marvin Just (90.+2) zwei weitere Tore. Zur Wende sollte dies aber nicht reichen, weil die Gastgeber die nicht eingespielte Rieder Hintermannschaft überlisteten und ihrerseits ebenfalls noch zwei Mal zuschlugen (75., 86.). Frustriert äußerte sich der Rieder Coach nach Spielschluss zu einigen strittigen Schiedsrichterentscheidungen: „Da haben wir momentan auch wenig Glück. Ein klares Handspiel im Zevener Strafraum wird übersehen. Bei einem Foulspiel wird der Tatort aus dem Strafraum heraus verlegt und auf der Gegenseite war das ein oder andere Tor auch etwas zweifelhaft. Das nervt langsam“, sagte Torsten Krieg-Hasch.

Trotz des enttäuschenden Ergebnisses war der Trainer jedoch nicht gänzlich unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Die Jungs haben gekämpft und geackert, auch spielerisch waren gute Ansätze dabei. Insbesondere Marvin Just hat nicht nur wegen seiner drei Tore einen richtig starken Auftritt hingelegt.“ Den Ernst der Lage hat er dennoch erkannt: „Klar geht unser Blick nun erstmal nach unten. Wir werden aber die Ruhe bewahren und die Spielpause nutzen, um weiter zu arbeiten und Automatismen untereinander zu entwickeln.“ Nach unten muss der Blick auch zunächst gehen, steht der MTV doch mit sechs Punkten auf dem letzten Nichtabstiegsplatz und das bei einem Spiel mehr auf dem Konto als die Kontrahenten.