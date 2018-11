Nach der Auftaktniederlage aus der Vorwoche in Celle stand der TSV Etelsen vor dem ersten Heimspiel der noch jungen Landesligasaison unter Zugzwang. Zu Hause gegen die Fußballer vom MTV Treubund Lüneburg sollte der erste Sieg her. Die Schlossparkkicker lösten die Aufgabe souverän – ohne zu glänzen. Nach 90 einseitigen Minuten stand es 2:0 (1:0) für die von Bernd Oberbörsch trainierten Etelser.

Der Trainer war nach Abpfiff dementsprechend gut gelaunt. „Die drei Punkte hatten wir auch fest eingeplant. Wir haben ohne großen Schnickschnack gewonnen“, sagte Oberbörsch. „Mir haben heute zudem acht Spieler gefehlt. Personell waren wir also nicht auf Rosen gebettet.“ Auch Mittelfeld-Motor Mario Gloger sprach den dünnen Kader an: „Wir standen heute mit einer Rumpfelf auf dem Platz, haben aber trotzdem gut gespielt.“ In den kommenden Monaten wird Gloger seiner Mannschaft nicht zur Verfügung stehen, weil der Student in den Vereinigten Staaten ein Auslandssemester absolviert. „Darauf freue ich mich jetzt erstmal und im nächsten Jahr komme ich ja wieder. Ich bin mir sicher, dass die Jungs auch ohne mich eine gute Serie spielen“, sagte Mario Gloger.

Neuzugänge überzeugen

Zum Abschied wollte ihm kein Treffer gelingen, doch mit seinen Aktionen sorgte er immer wieder für Gefahr. Den ersten Treffer für die Oberbörsch-Elf erzielte einer der vielen Neuzugänge des TSV: Alex-Christian Ruf. Obwohl er nicht zu den größten Spielern gehört, stieg er nach einem Freistoß im Lüneburger Strafraum am höchsten und köpfte den Ball ins Tor (35.). Zwei Minuten später hätte mit Steen Burford ein weiterer Neuzugang fast getroffen – sein Kopfball landete jedoch auf der Latte. Von den Gästen war dagegen im ersten Durchgang wenig in der Offensive zu sehen. Und das sollte sich im weiteren Spielverlauf auch nicht mehr ändern.

Das spielte den Etelsern natürlich in die Karten. Fast im Schongang absolvierten sie die zweite Halbzeit. Der Höhepunkt des zweiten Durchgangs gehörte schließlich Max Jäger. Der flinke Offensivmann setzte sich auf der linken Seite gegen zwei Lüneburger durch und lief alleine aufs Tor zu. Jäger ließ Lukas Broihan im Tor des MTV keine Chance und schlenzte den Ball sehenswert ins lange Eck (64.). In der Folge besaßen die Platzherren noch weitere Chancen, doch das dritte Tor wollte und musste auch nicht mehr fallen. Die Gäste hatten dann doch noch eine Möglichkeit: In der Nachspielzeit schoss Max Hartmann das Leder nur knapp über den Etelser Kasten.

Trotz des ungefährdeten Erfolgs wollte Oberbörsch nicht in allzu große Euphorie verfallen. Er schätzte den Sieg eher nüchtern ein. „Außerdem ist es immer so, dass zu Saisonbeginn keine Mannschaft weiß, wo sie wirklich steht“, sagte der Coach.