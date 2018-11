Sebastian Rohrberg nahm zeitgleich an einem Geldpreis-Turnier in den Niederlanden teil. "Das war vorher abgesprochen", erklärte Mannschaftssprecher Manuel Augner. Der Nationalkader-Schütze belegte beim Face2-Face-Tournament in Amsterdam mit dem Recurvebogen den zweiten Platz hinter seinem Landsmann Carlo Schmitz, aber vor dem Niederländer Sjef van den Berg. In den Qualifikationsrunden schoss der Langwedeler am ersten Tag 581 und am zweiten 584/589 Ringe, wurde damit Achter beziehungsweise Dritter. In der Gruppenphase qualifizierte Rohrberg sich durch das zweitbeste Resultat (592 Ringe) fürs Finale, in dem er aber gegen Schmitz mit 1:4 das Nachsehen hatte.

Die Dauelser Zweitliga-Schützen bezwangen zum Auftakt den SV Böddiger 219:214 und später auch NJK Hannover 219:217, doch gegen die Nationalkaderschützen vom SV Hubertus Siegburg (221:230) sowie KKB Köln (219:226), BSC Laufdorf (220:230), BSC Bergmann-Borsig Berlin II (220:224) und die Blankenfelder BS 08 (217:22) mussten mehr oder minder klare Niederlagen hingenommen werden. Ganz ohne Fahrkarte kommen die Dauelser offenbar in der 2. Liga nicht über die Runden. Auch gegen Blankenfelde wurde einmal die Auflage verfehlt.

"Theoretisch ist der Wiederaufstieg noch drin", strahlt Mannschaftsschütze Manuel Augner trotzdem Optimismus aus. "Wir müssen nur gegen Siegburg noch zweimal gewinnen und gegen Blankenfelde auch", fügte er an. Augner setzt auf den vierten Durchgang, obwohl dann Rohrberg erneut fehlen wird. "Aber die anderen Teams sind dann auch geschwächt. Es wird wieder spannend", glaubt der Dauelser. Bei den Bognern aus dem Landkreis Verden fehlten am zweiten Wettkampf Tag die hohen Resultate, für die sonst ein Sebastian Rohrberg gesorgt hat.

Nächster Wettkampf ist am 8. Dezember in der Sporthalle Franzsches Feld an der Grünewaldstraße in Braunschweig.

Ohne Rohrberg wenig bestellt

SV Dauelsen nun auf Rang fünf

2. Wettkampftag

Blankenfelder BS 08 - KKB Köln 225:223

SV Dauelsen - SV Böddiger 219:214

NJK Hannover - BSC BB-Berlin II 216:221

BSC Laufdorf - SV Hubertus Siegburg 222:231

SV Hubertus Siegburg - SV Dauelsen 230:221

SV Böddiger - Blankenfelder BS 08 221:225

BSC Laufdorf - NJK Hannover 222:219

KKB Köln - BSC BB-Berlin II 225:221

Blankenfelder BS 08 - SV Hubertus Siegburg 223:225

SV Dauelsen - NJK Hannover 219:217

KKB Köln - BSC Laufdorf 232:224

BSC BB-Berlin II - SV Böddiger 222:214

KKB Köln - SV Dauelsen 226:219

SV Böddiger - BSC Laufdorf 218:227

SV Hubertus Siegburg - BSC BB-Berlin II 230:225

Blankenfelder BS 08 - NJK Hannover 220:221

NJK Hannover - KKB Köln 219:221

BSC Laufdorf - SV Dauelsen 230:220

SV Böddiger - SV Hubertus Siegburg 212:219

BSC BB-Berlin II - Blankenfelder BS 08 224:225

KKB Köln - SV Hubertus Siegburg 225:228

BSC BB-Berlin II - SV Dauelsen 224:220

Blankenfelder BS 08 - BSC Laufdorf 227:220

NJK Hannover - SV Böddiger 214:220

SV Böddiger - KKB Köln 219:227

SV Dauelsen - Blankenfelder BS 08 217:225

SV Hubertus Siegburg - NJK Hannover 220:215

BSC BB-Berlin II - BSC Laufdorf 227:234

Tabelle

1. Blankenfelder BS 08 3154 22:6

2. SV Hubertus Siegburg 3120 18:10

3. BSC Laufdorf 3169 17:11

4. BSC BB-Berlin II 3127 15:13

5. SV Dauelsen 3103 14:14

6. KKB Köln 3097 12:16

7. NJK Hannover 3039 8:20

8. SV Böddiger 3045 6:22Statistik SV Dauelsen

Holger Rohrbeck

Schnitt 74,361-775787471---

8-1477747474727277

Andreas Gerhardt

71,251-7----727074

8-1468--73747465

Henning Lüpkemann

73,251-7

8-1474-7272--75

Manuel Augner

72,731-773767374607377

8-14-7373-7474-

Sebastian Rohrberg

78,291-780807778797579

8-14-------

(ju)