In Stederdorf dominierte Hartmut Schmidt-Klute das Duell der Spitzenspieler. Der Ottersberger gewann ebenso ungefährdet in zwei Sätzen wie der an Nummer zwei spielende Roland Lehmann. Nach einem souveränem ersten Satz musste Werner Boholubsky den zweiten Durchgang im Tiebreak abgeben. Dank einer kämpferischen Glanzleistung entschied er den folgenden Matchtiebreak für sich und holte einen weiteren Punkt für die Gäste. Erstmals zum Einsatz kam an Position vier Gert Schwarzrock, der eine Drei-Satz-Niederlage hinnehmen musste. Mit einer 3:1-Führung im Rücken wurde die anschließende Zwei-Satz-Niederlage des Doppels Schmidt-Klute/Sander einkalkuliert. Deutlich auf Siegkurs waren hingegen Roland Lehmann und Werner Boholubsky, die bereits mit 6:3 und 4:1 in Führung gelegen hatten, ehe der Faden riss und das Ottersberger Gespann mit 8:10 im dritten Satz verlor.

Am zweiten Spieltag hatte der Ottersberger TC den Polizei SV Hannover zu Gast. Das Team aus der Landeshauptstadt trat ersatzgeschwächt an und stellte die Gastgeber vor keine nennenswerten Probleme. Ohne jeglichen Satzverlust in Einzel und Doppel beendeten Hartmut Schmidt-Klute, Roland Lehmann, Udo Sander, Werner Boholubsky und der im Doppel eingesetzte Wolfgang Friederich das einseitige Punktspiel. "Mit dem Auftakt können wir absolut zufrieden sein", stellt Mannschaftsführer Udo Sander fest, der mit seinem Team bereits im nächsten Spiel beim TC Westend Hameln den erhofften Klassenerhalt perfekt machen kann.