Palloshi vor Neustart beim TSV Dörverden

Fk

Dörverden. 15 Spieler konnte Andre Koopmann am vergangenen Sonnabend zum Trainingsauftakt des TSV Dörverden begrüßen. Auch wenn noch nicht alle Spieler dabei waren, zeigte sich der Trainer zufrieden: "Wir haben locker begonnen. Das wird sich in den kommenden Wochen aber ändern", versicherte Koopmann, der mit der erfreulichen Nachricht von einem weiteren Neuzugang aufwarten durfte. Zekirja Palloshi, von allen nur "Jecky" genannt, schließt sich dem TSV Dörverden an. Allerdings steht er seinem neuen Team zunächst nicht zur Verfügung. In der Endphase der abgelaufenen Saison zog sich der schnelle Linksfuß – noch im Dress des TSV Achim – eine schwere Knieverletzung zu, die ihn voraussichtlich die komplette Hinrunde kosten wird. Nach einem für ihn persönlich enttäuschenden Jahr beim Bezirksligaabsteiger wagt der 27-jährige dann zur Rückrunde einen Neuanfang. Koopmann: "Jecky bekommt von mir die Zeit, die er braucht, um wieder fit zu werden. Mit seiner höherklassigen Erfahrung kann er uns mit Sicherheit helfen."