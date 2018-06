Zur Halbzeit hatte das von Michele Dahlendorf und Luisa Hahn trainierte Team noch mit 12:13 in Rückstand gelegen.

In dem schwierigen Match fiel die Entscheidung zugunsten der Gäste erst in der Schlussphase, nachdem Henrike Schwittek (zwei Tore) und Gina Kastens (6) eine Zwei-Tore-Führung auf 25:21 ausgebaut hatten (56.). Am Sonntag erwartet der TSV Intschede in der Gustav-England-Halle in Thedinghausen nun zum Spitzenspiel die JSG Weserbergland.

Mit dem VfL Hameln, der TSG Emmerthal und dem MTV Rohrsen hatten zu dieser Saison drei Vereine aus der Region Hameln ihre Kräfte im Jugendbereich gebündelt. Ebenso wie der TSV Intschede hat die JSG Weserbergland die Qualifikation für die Oberliga nur ganz knapp verpasst.