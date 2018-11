Etelsens Trainer Alexander Coels sah in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel. Gute Torchancen besaßen allerdings nur die Etelser, die in der Defensive einen guten Job machten. Kato Tavan und Max Jäger verpassten es jedoch, ihre Farben in Führung zu bringen. So war es der sehr bewegliche Stürmer Maximilian Altevoigt, der nach 23 Minuten das 0:1 markierte. Er schloss aus 16 Metern ab, nachdem ihn Marc Fromme bedient hatte. Mit dem knappen Ergebnis wechselten beide Mannschaften die Seiten, und es waren die Etelser, die wacher aus der Kabine kamen. Kaum 60 Sekunden waren nach Wiederanpfiff gespielt, da verwertete Kato Tavan einen tollen Pass von Maximilian Altevoigt zum 0:2.

Die Stader wurden zunehmend mutloser, während sich besonders Pascal Mannig in einen wahren Spielrausch steigerte. Nach einem Zuspiel von Sören Radeke gelang Mannig mit einem Schuss von der Strafraumgenze das 0:3 (53.). Zehn Minuten später legte der Außenstürmer nach. Beim 0:4 nutzte er eine Vorarbeit von Altevoigt aus. Allerdings sorgte Mannig mit einem den Gegenspieler aussteigen lassenden Lupfer und anschließendem Volleyschuss für die Würze bei diesem Treffer.

Ein weiteres Solo krönte Pascal Mannig mit dem 0:5. Zwischendurch hatten die Stader einen von Radeke verursachten Handelfmeter verschossen. Erst nach dem fünften Treffer ließen es die Blauhemden lockerer angehen und erhielten prompt die Quittung. Der eingewechselte Manuel Cossa (83.) und Boris Höper (89.) schafften es, den verdienten Etelser Sieg in der Höhe etwas zu schmälern. "Wir haben den Kampf angenommen und uns aus der Krise geschossen", freute sich Trainer Alexander Coels über den gelungenen Auftritt seiner Elf, die sich für eine zuletzt schwache Leistung rehabilitierte.