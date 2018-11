Der Kader Ihrer Bezirksliga-Mannschaft ist so geblieben. Bestand kein Grund diesen für den zweiten Teil der Saison zu verändern?

Wir haben einen Kader von 24 meist sehr jungen Spielern und sind die jüngste Mannschaft der Liga. Viele haben noch Potenzial nach oben. Außerdem spielt die Mannschaft erst ein halbes Jahr in dieser Formation zusammen. Insofern gab es keinen Grund, sich in der Winterpause nach neuen Spielern umzusehen.

Wie sind Sie mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden?

Die Mannschaft hat in der bisherigen Saison bewiesen, dass sie in der Liga mitspielen kann. Insofern bin ich mit der Saison soweit zufrieden. Verloren haben wir nur gegen die Spitzenteams - und auch hier nur sehr knapp. Die einzige klare Niederlage gab es gegen den TSV Ottersberg II, gegen die wir an diesem Spieltag keine Chance hatten.

Wie lautet das Ziel für die restlichen Begegnungen?

Wir verlieren zu diesem Zeitpunkt nicht unser Ziel aus den Augen. Dieses lautet, den Abstieg zu vermeiden. Ein Ziel, das uns viele nicht zugetraut haben. Hierfür brauchen wir noch cirka 14 Punkte. Es wäre schön, wenn wir diese Punkte schnell einsammeln könnten, um eine ruhige Rückserie zu haben.

Ist das Ziel realisierbar?

Ich glaube daran, dass wir unser Ziel erreichen, denn die Mannschaft arbeitet konzentriert und wird bestimmt nicht überheblich werden. Ein Grund für meine Zuversicht besteht in der guten Trainingsbeteiligung. Alle ziehen gut mit.

Wo liegen die Stärken und Schwächen des Teams? Woran haben Sie zwischenzeitlich gearbeitet?

Wir sind auf allen Positionen sehr ausgeglichen besetzt. Arbeiten müssen wir noch an unserer Durchschlagskraft nach vorne. Gerade gegen die Spitzenteams haben wir uns zu wenig Chancen erarbeitet.

Was haben Testspiele und Hallenauftritte gebracht?

Die Hallensaison war in Ordnung. Ohne große Erfolge, aber auch ohne Verletzte. Die Vorbereitung läuft, Spiele gegen ATSV Sebaldsbrück und TSV Bierden stehen an. Sonntag beginnt auch schon die Serie gegen Selsingen.

Wie sieht Ihre Zukunft beim TSV Uesen aus? Sie hatten - glaube ich - einmal davon gesprochen, die Mannschaft nur eine Saison zu trainieren. Bleibt es dabei oder gibt es gar schon einen Nachfolger?

Über meine Zukunft werden wir in naher Zukunft sprechen.