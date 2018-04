Das A-Team des 1. TSC Verden erlebte in Nienburg einen nicht ganz so ruhmreichen Turniertag und verpasste erstmals in dieser Saison einen Platz im Großen Finale. Stattdessen gab es am Ende Rang sechs. (Focke Strangmann)

Bekanntlich soll der zweite Schritt nicht vor dem ersten gemacht werden. Wer wüsste das besser als ein Lateintänzer? Und doch geht die Planung bei der TSG Ars Nova längst ein bisschen weiter. Beim finalen Turnierwochenende in Nienburg lieferte der Regionalligist zwar erneut eine famose Leistung ab, doch der Blick richtet sich bereits auf den Aufstiegswettbewerb im Mai. „Ich bin sehr stolz darauf, mit diesem Team eine solch klasse Saison absolviert zu haben“, schwärmte dann auch Tänzer und TSG-Pressesprecher Maurice Marschall. „Wir haben uns jedes Turnier erneut übertroffen und das zeigt, wie viel in dieser Mannschaft steckt. Natürlich fahren wir jetzt nicht nach Bietigheim, um ein schönes Wochenende zu haben. Wir wollen unser Bestes geben und dann werden wir sehen, ob das für den Aufstieg reicht.“

In Nienburg demonstrierte das A-Team der Verdener jedenfalls noch einmal, dass es nicht nur völlig zu Recht das Ticket zur Aufstiegsrunde gelöst hat, sondern auch ein würdiger Vizemeister der Regionalliga Nord ist. Ein Wertungsrichter zückte aktuell sogar erneut die Note eins, weil jedoch vier Mal die Zwei folgte, siegten abermals die Kollegen der D-Formation des Grün-Gold-Clubs Bremen. Lediglich drei Punkte liegt die TSG im Abschlussklassement hinter den Hansestädtern, ein Mal gelang ein eigener Turniertriumph.

Nicht ganz so glücklich verlief der letzte Auftritt des 1. TSC Verden. Vielmehr gab es sogar eine äußerst böse Überraschung. Die Choreografie „Signature“ zündete bei der Jury dieses Mal nicht ganz so wie gewünscht. Im Gegenteil: Erstmals in diesem Jahr mussten die Domstädter nach dem ersten Durchgang auf das Große Finale verzichten. Nach dem verpassten Einzug blieb im Kleinen Finale lediglich noch der Kampf um Rang sechs, wo es im Duell mit dem TSC Hansa Syke dann sogar ein Mal die Note zwei gab. Dennoch gewann das Team souverän, Rang fünf in der Tabelle war gesichert. „Das Saisonziel wurde somit trotz einiger Abgänge erreicht, sodass sich die gute Stimmung schnell einstellte“, berichtete TSC-Pressewart Niklas Kohmüller.

In der Nienburger Meerbachhalle wurden am vergangenen Wochenende auch die Landesliga-Formationen noch ein weiteres Mal auf die Tanzfläche gebeten. Dort lief es für die TSC-Akteure wesentlich besser. Zwar war sich das Wertungsgericht nicht gänzlich einig und hatte durchaus eine breite Streuung bei der Notenvergabe, letztlich reichte es aber doch zum Sprung auf Position zwei – nicht nur an diesem Tag, sondern auch in der Gesamtstatistik. Der Lohn: Auch die Verdener dürfen noch eine Zusatzschicht in diesem Frühjahr schieben, am 21. Mai geht es in Pinneberg um einen Startplatz in der Oberliga Nord. Das C-Team, gespickt mit allerlei Debütanten, belegte zum fünften Mal Rang sechs. „Im Laufe der Saison gewann die Mannschaft immer mehr an Sicherheit und bestach durch eine große Geschlossenheit“, freute sich Kohmüller. Die Vorbereitungen für die neue Serie laufen derweil schon an, am 28. Mai steigt ein in der Lönsweghalle ein Probetraining für potenzielle Neuzugänge.

Die zweite Garde der TSG Ars Nova machte es derweil noch einmal richtig spannend. Der Drittplatzierte belegte zum Ausklang Rang fünf und wäre somit im Endklassement fast noch vom TSZ Delmenhorst überholt worden. Lediglich ein Zähler trennte die beiden Kontrahenten schließlich. Und somit darf auch der Nachwuchs der TSG in Pinneberg den Angriff auf die Oberliga unternehmen. „Für ein größtenteils aus unerfahrenen, aus so vielen neuen und jungen Tänzern bestehendes Team, ist das ein toller Erfolg und eine weitere Motivation“, freute sich verständlicherweise auch Trainerin Iris Osterkamp nach dem gelungenen Saisonabschluss ihrer Schützlinge.

ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

Regionalliga Nord Latein

1. Grün-Gold-Club Bremen D 2-1-1-1-1

2. Team Ars Nova A 1-2-2-2-2

3. TSA d. SC Weyhe 3-5-5-3-3

4. Grün-Gold-Club Bremen C 4-3-3-5-4

5. 1. TSV Nienburg A 5-4-4-4-5

6. 1. TSC Verden A 6-6-7-6-6

7. TSC Hansa Syke 7-7-6-7-7

Landesliga Nord A Latein

1. Grün-Gold-Club Bremen F 1-1-1-1-1

2. 1. TSC Verden B 5-2-2-4-2

3. TSZ Delmenhorst A 2-3-3-2-3

4. TSA d. SC Weyhe B 4-4-4-3-5

5. Team Ars Nova B 3-5-5-5-4

6. 1. TSC Verden C 6-6-6-6-6

7. TSC Blau-Gold Nienburg 7-7-7-7-7