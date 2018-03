Dominik Rosenbrock stellte mit einem Doppelpack die Weichen frühzeitig auf Sieg. Zunächst traf er per Kopf nach einer Bösch-Ecke (3.). Sechs Minuten später erhöhte er auf 2:0, als er einen Foulelfmeter verwandelte. Johannes Diezel gelang in der 19. Minute das 3:0. In der Folge vergaben die Gastgeber eine Vielzahl hochkarätiger Tormöglichkeiten. So hätten Parsa Nilchian und Johannes Diezel den Spielstand zwingend erhöhen müssen.

In der Schlussviertelstunde nahm der TSV Ottersberg noch einmal Fahrt auf und stellte den 5:0-Endstand her. Parsa Nilchian traf frei stehend aus acht Metern nach Fahrenholz-Querpass zum 4:0 (65.). Johannes Diezel erzielte in der 72. Minute seinen zweiten Tagestreffer. Er profitierte vom uneigennützigen Zuspiel von Lucas Leandro Moreira. "Ein verdienter Erfolg, der bei konzentrierter Chancenverwertung gar zweistellig hätte ausfallen können", so Trainer Markus Bremermann, der kommende Woche auf eine Revanche für das Pokalaus gegen JSG Jesteburg hofft.