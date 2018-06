In einem gutklassigen Nachbarschaftsduell zeigten beide Teams eine ausgeglichene erste Spielhälfte. Durch einen abgefälschten Freistoß brachte Niklas Meyer die Platzherren in Führung (28.). Im zweiten Abschnitt wurden die Gäste dann immer stärker und drängten den Kontrahenten tief in deren Hälfte. Luca-Philipp Johanningmeier traf mit einem Schuss von der Strafraumkante zum Ausgleich (53.). Danach hatten beide Mannschaften noch einige Möglichkeiten, um das Siegtor zu erzielen. Doch beide Defensivreihen präsentierten sich aufmerksam und ließen keine weiteren Treffer zu. Letztlich zeigten sich beide Teams und die jeweiligen Trainer mit dem Punktgewinn zufrieden.

Die JSG Achim/Uesen behauptete sich im oberen Tabellenmittelfeld und empfängt am kommenden Wochenende den Tabellenführer TSV Debstedt. Der TSV Dauelsen meldete sich im Abstiegskampf zurück und reist nun zur JSG Himmelpforten.