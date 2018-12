So sehr sich Uphusen auch streckte, das Siegtor gelang nicht. (Jürgen Juschkat)

Auch in zwei weiteren Begegnungen – neben dem Spiel des TB Uphusen gegen TuS Heeslingen (3:4 n. E.) – wurde um den Einzug ins Viertelfinale gekämpft. So konnte sich TuS Celle FC im Oberligaduell mit 4:3 nach Elfmeterschießen (1:1) beim Rotenburger SV durchsetzen. Florian Tinzmann (80.) für Rotenburg und Mario Becker mit dem späten Ausgleich für Celle in der 90. Spielminute hatten in der regulären Spielzeit getroffen. Bei der Entscheidung vom Punkt waren Christoph Drewes und Jan Fitschen für die Gastgeber erfolgreich, während Nils Rogge, Engin Kiy und Marvin Stieler für Celle verwandelten.

Mit drei Toren in den letzten zehn Minuten entschied USI Lupo Martini Wolfsburg den Pokalvergleich mit dem Oberligakonkurrenten 1. FC Germania Egestorf-Langreder zu seinen Gunsten. Beim 4:2-Erfolg (1:1) hatte Thorben Schierholz die Gäste zweimal in Führung gebracht (2., 66.). Auf der Gegenseite war es Mario Petry, der mit seinen drei Toren (9., 81., 90.) die Partie fast im Alleingang entschied. Das zwischenzeitliche 3:2 hatte Andrea Rizzo (85.) für die Wolfsburger erzielt.