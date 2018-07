"Alle haben von Beginn an sehr diszipliniert und engagiert gespielt, so dass wir den TSV Bassen gleich gut im Griff hatten", lobte Kessemeier. In der ersten Hälfte dominierten die Badener. Das Team von Stefan Hotzan war fast ausschließlich mit Defensivaufgaben beschäftigt und gab nicht einen Schuss aufs Tor von Oliver Boblat ab. Anders der SVB, der nach 20 Minuten durch einen Kopfballtreffer von Stefan Kübler in Führung ging. Sieben Minuten später erhöhte Dennie Köhler mit seinem zweiten Saisontor auf 2:0, als er eine Flanke schlagen wollte und das Leder sich hinter Bassens Keeper Fabian Bache senkte. Den 3:0-Pausenstand markierte per Abstauber Mustafa Gök, der von Kessemeier ein besonderes Lob erntete: "Es war ganz stark, wie er in der Spitze arbeitete."

Nach dem Seitenwechsel agierte Bassens Zweite aggressiver und hatte zwei gute Chancen, die jedoch Boblat zunichte machte. In der Schlussminute nutzte Suriyan Pamplong einen Badener Konter zum 4:0-Endstand. Drei Minuten vor dem Treffer hatte Bassens Keeper Bache von Schiedsrichter Hubert Neuhaus (MTV Riede) die Ampelkarte gesehen, weil er unmittelbar vor dem Strafraum per Notbremse einen Badener zu Fall brachte.