Lena Bahlmann verwandelte ihren Elfmeter sicher. (Henning Hasselberg)

"Die Mannschaft hat besonders in der zweiten Halbzeit toll gekämpft", beurteilte SVH-Coach Ralf Müller die Leistung seiner Mannschaft. Die Regionalliga-Reserve aus Ahlerstedt besaß in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile und kam schon in der siebten Minute zur ersten Torchance, doch Anne Schaarschmudt traf nur den Pfosten. In der 23. Minute machte sie es dann besser. Einen Freistoß in der Nähe der Eckfahne zirkelte sie direkt ins kurze Toreck. SVH-Torfrau Kathrin Putsch gab bei dieser Aktion eine unglückliche Figur ab. Die Antwort auf die Gäste-Führung ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem perfekten Strüver-Zuspiel umspielte Maren Weidemann die Gäste-Torfrau und schob den Ball zum 1:1 Halbzeitstand ein (35.).

Die erste gute Aktion in der zweiten Spielhälfte gelang dem Team von Trainer Maik Ratje. Anne-Marie Schwartau setzte sich auf der linken Seite im Strafraum durch, scheiterte aber an Kathrin Putsch, die den Ball zur Ecke lenkte. Auch der SVH konnte gegen die klassenhöheren Ahlerstedterinnen gute Offensivaktionen zeigen, doch einen Bahlmann-Freistoß und den Nachschuss von Janina Hanschen parierte Annelen Frank. So blieb es nach der regulären Spielzeit bei einem 1:1, und es folgte ein Elfmeterschießen. Nach einigen Fehlversuchen trafen Blömer und Trauelsen für den SVH sowie Allers und Willmann für die Gäste. Nun hatte Lena Bahlmann die Entscheidung auf dem Fuß und verwandelte sicher zum 4:3.