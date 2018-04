Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

SV Posthausen auf dem fünften Tabellenplatz

Wk

Posthausen. In der Verbandsoberliga Bogen sind die ersten beiden Wettkampftage in Langenhagen ausgetragen worden. Der SV Posthausen belegt mit 13:15 Punkten den fünften Platz. Angeführt wird die Tabelle vom TV Jahn Walsrode, es folgen BSV Helstorf und SG Hagenburg. An jedem Spieltag geht es für acht Mannschaften mit jeweils drei Schützen darum, in sieben Matches die Pfeile im Gold zu platzieren. Die Distanz beträgt 18 Meter, und pro Passe (sechs Pfeile) stehen zwei Minuten zur Verfügung. Posthausen startete gegenüber dem Vorjahr in leicht veränderter Besetzung. Zum Team gehören jetzt Birgit Preiss, Nele Siegmann, Sabine Bünning, Andre Potrafke sowie Herbert Wambach.