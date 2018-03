Mit einem Erfolg ist der TV Oyten in die Saison der Fußball-Kreisliga gestartet. Die neu formierte Mannschaft von Axel Sammrey bezwang den Titelfavoriten SVV Hülsen nach einem frühen 0:2-Rückstand noch mit 4:2 (2:2).

„Es war schon kurios, wie das Spiel angefangen hat“, sah Sammrey einen sehr starken SVH in der Anfangsphase. Besonders Abdulkadir Tekin strotzte nur so vor Selbstbewusstsein und ließ die Abwehr des TVO zwei Mal staunen. Tekin schoss das 1:0 (1.) und sechs Minuten später auch das 2:0. „Nur gut, dass meine Elf sich nicht verrückt machen lassen hat. Sie hat ihren Part gespielt und kam noch vor der Pause zum Ausgleich“, sagte Sammrey. Die Oytener Treffer erzielten Dennis Sachse (14.) und Artur Bossert, der nach einem Freistoß den Ball per Kopf zum 2:2 ins Netz beförderte (23.). In Durchgang zwei bekamen die Männer von Sammrey den SVH immer besser in den Griff. Sie standen nun in der Abwehr sattelfest und ließen nichts zwingendes mehr zu. Weil Bossert sich abgebrüht zeigte, schoss er auch noch ein zweites Tor. Es war das Führungstor des TVO nach 73 Minuten. Nur kurze Zeit später machte Daniel Aritim alles klar und setzte den Schlusspunkt mit dem Treffer zum 4:2 (77.). Bei Kontern der Platzherren besaß Cedrik Wagner sogar noch zwei Mal die Chance, um auf 5:2 auszubauen.