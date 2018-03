Erst seit wenigen Monaten arbeiten die deutsche Reiterin Dorothee Schneider und der dänische Hengst Sezuan im Dressurviereck zusammen – doch in dieser kurzen Zeit haben sie sich bereits zum Erfolgsduo entwickelt. Am Sonnabend gewannen sie das Finale der Weltmeisterschaft der fünfjährigen Dressurpferde beim internationalen Turnier in Verden. Auch im Parcours fielen wichtige Entscheidungen – Mannschaftsweltmeister Carsten-Otto Nagel erreichte mit seiner Stute Ultima Rang drei in der zweiten Qualifikationsrunde für den Großen Preis der Reiterstadt.

Machten mächtig Eindruck auf die Richter: Dorothee Schneider und der junge Hengst Sezuan. FOTO FOCKE STRANGMANN (Focke Strangmann)

Sie ritten als vorletztes Paar in die WM-Arena ein und legten die Messlatte unerreichbar hoch: Dorothee Schneider und Sezuan erhielten von den Richtern am Sonnabend Höchstnoten für ihren Auftritt im Finale der Weltmeisterschaft. Vier Mal die Neun vor dem Komma, für Schritt, Trab, Durchlässigkeit und Gesamteindruck – doch vor allem der raumgreifende und gleichmäßige Galopp des jungen Hengstes hatte es der Jury angetan, sodass am Ende die Höchstnote zehn dafür heraussprang. „Ein sehr talentiertes Pferd, das sehr viel Potenzial hat, genau wie wir es gerne sehen wollen“, lautete das Urteil der Richter, für das sie die Gesamtnote 9.76 vergaben. Den Weltmeistertitel konnte Schneider und Sezuan auch das letzte Paar nicht mehr ansatzweise streitig machen. Eine 9.3 erhielten der niederländische Hengst Eye Catcher und Kirsten Brouwer, die sich mit ihrem Auftritt noch die Bronzemedaille sicherten. Zweite wurden die westfälische Stute Samoura und ihre Reiterin Ann-Christin Wienkamp mit der Gesamtnote 9.34.

Selbst Dorothee Schneider, die 2012 mit der Mannschaft Silber bei den Olympischen Spielen in London gewann, war überrascht von der Leistung ihres Pferdes: „Wir arbeiten erst seit März dieses Jahres zusammen und ich dachte, es wird ein langer Weg, uns zusammenzufinden. Dass er es in so kurzer Zeit auf Platz eins schafft, ist einfach unfassbar“, sagte Schneider, die für den Frankfurter Turnierstall Schwarz-Gelb startet und in Rheinland-Pfalz eine Reitanlage betreibt. „Es war heute ein fantastisches Gefühl, dieses einmalige Pferd zu reiten. Wir wachsen jeden Tag mehr zusammen“, schwärmte sie nach ihrem Auftritt in der Verdener Arena. Dabei war der Hengst erst dank einer sogenannten „Wild Card“ für die WM zugelassen worden. Erst vor Kurzem hatten die neuen Besitzer Edwin Kohl und Arlette Jasper-Kohl das Pferd aus Dänemark auf den Peterhof ins saarländische Perl-Borg geholt und wollten ihm anschließend die lange Rückreise zu den WM-Qualifikationen in Dänemark ersparen. Nach einer intensiven Beurteilung mit Hilfe von Videomaterial hatte der Weltreiterverband FEI dem Hengst vor gut anderthalb Wochen grünes Licht für die WM in Verden gegeben. Nun wolle man sich größeren Zielen widmen, betonte Schneider. „Er ist auf dem besten Weg, auch in den höheren Klassen bis zum Grand Prix zu bestehen. Wir schauen jetzt erst mal nach vorne auf die Aufgaben für die sechsjährigen Pferde im kommenden Jahr.“

Mannschaftsweltmeister Carsten-Otto Nagel reitet am heutigen Sonntag mit seiner Stute Ultima um den Großen Preis der Reiterstadt Verden. (Björn Hake)

Das Finale der Pferde dieser Altersklasse beginnt am heutigen Sonntag um 12 Uhr in der Verdener WM-Arena. Um den Titel kämpfen unter anderem Mannschaftsolympiasiegerin Ingrid Klimke und der Hannoveraner-Hengst Franziskus sowie Charlotte Rummenigge, Tochter des FC Bayern- Vorstands Karl-Heinz Rummenigge, mit der Stute Loveliness.

Um 13.30 Uhr beginnt parallel der Grand-Prix-Special im zweiten Dressurstadion auf dem Verdener Rennbahngelände. Genannt haben unter anderem die beiden deutschen Olympiasieger Isabell Werth und Hubertus Schmidt. Im Finale um den Piaff-Förderpreis der unter 25-jährigen Reiter, das bereits um 9 Uhr beginnt, tritt auch die Sottrumerin Nadine Husenbeth an.

Im Parcours stehen am Sonntag ebenfalls die Finalrunden an. Um 15.30 Uhr beginnt das Springen um den Großen Preis der Reiterstadt Verden. Die besten Karten hat wohl Tobias Meyer (Cloppenburg), der gleich mit zwei Pferden die beiden Qualifikationsrunden gewann. Mit dabei ist aber auch Mannschaftswelt- und -europameister Carsten-Otto Nagel mit seiner Stute Ultima. Sie belegten im zweiten Qualifikationsspringen am gestrigen Sonnabend Platz drei. Die beiden Lokalmatadoren Hilmar Meyer (Morsum) und Mynou Diederichsmeier (RV Aller-Weser) haben aber auch noch alle Chancen auf den Sieg.