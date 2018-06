Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Schon zur Pause klar zurück

Oyten. Trotz einer 22:29 (8:14)-Niederlage gegen den Tabellenführer der Handball-Landesliga, HSG Bützfleth/Drochtersen, war Oytens B-Jugend-Trainer Hendrik Hemmerich mit der Leistung seiner Mannschaft nicht unzufrieden. "Wir haben uns leider zu viele Nachlässigkeiten in der Abwehrarbeit erlaubt und den 16 Mal erfolgreichen Rückraumlinken des Gegners nicht in den Griff bekommen", nannte Hemmerich zwei Gründe für die Niederlage. Nach einer 6:5-Führung (12.) war der TVO bis zur Halbzeit entscheidend in Rückstand geraten. Hemmerich bescheingte seinen Spielern eine "ansprechende Leistung" und lobte seinen Torwart Linus Ruschenbaum. "Leider war der hohe Halbzeitrückstand nicht mehr aufzuholen." Die Gastgeber verkürzten noch einmal auf 17:20, um den Rückstand dann wieder deutlich anwachsen zu lassen. Hendrik Hemmerich: "Leider ist das Niveau der Mannschaft noch zu schwankend."