Achim bleibt damit dran am Spitzenreiter TV Neerstedt, der nur einen Punkt mehr aufweist. Entsprechend gut gelaunt zeigte sich der Achimer Trainer Tomasz Malmon, als er das gestrige Geschehen in Bissendorf Revue passieren ließ. "Normalerweise mögen wir es ja nicht, am Sonntag zu spielen. Doch die Spieler haben übereinstimmend festgestellt, dass es Spaß gemacht hätte, als sie zur Pause in die Kabine kamen." Dabei hatten die im vergangenen Jahr aus der 3. Liga abgestiegenen Gäste aus dem Landkreis Verden erst ein schweres Stück Arbeit zu bewältigen, ehe der Widerstand der in dieser Saison erst einmal siegreichen Gastgeber gebrochen war. Großen Anteil daran hatte Patrick Denker als erfolgreichster Vollstrecker (neun Tore), wobei der Linkshänder keineswegs der einzige überzeugende Schütze war, sondern nur die guten Vorleistungen seiner Mitspieler zum erfolgreichen Abschluss brachte. Bissendorf hatte den besseren Start und führte 20 Minuten lang (2:0, 3:1, 6:4), ehe sich der Favorit anschickte, seiner Rolle gerecht zu werden. Malmon: "Unserer Abwehr sind nun einige Balleroberungen gelungen, mit denen wir einige Tore in Folge erzielen konnten. Von da an haben wir das Geschehen kontrolliert und haben uns in den letzten zehn Minuten vor der Pause bereits deutlich abgesetzt!"

Nun geriet der Vorsprung nicht mehr in Gefahr, obwohl Achim/Baden längst nicht alle Register zog und Malmon sich den Luxus leistete, sein gesamtes Personal zum Einsatz zu bringen. Lediglich der verbesserte Torwart Arne von Seelen spielte 60 Minuten, sieht man einmal von zwei Siebenmetereinsätzen Mirco Thalmanns ab.