Mit dem erhofften Heimsieg sind die B-Jugend-Handballer des TV Oyten in die Vorrunde zur Oberliga gestartet. „Vampires“-Coach Thomas Cordes attestierte seiner siegreichen Sieben nach dem 33:24 (14:12) über den VfL Fredenbeck eine „solide Leistung“.

In Rückstand lag Oyten nur in der Anfangsphase der Partie – letztmalig beim 1:2. In der Folge bestimmte das Heimteam um den sieben Mal erfolgreichen Noah Dreyer die Begegnung – 10:5 (13.). Erlahmt war der Widerstand der Gäste damit allerdings noch nicht. Im Gegenteil: Fredenbeck verkürzte den Rückstand bis zur Halbzeit auf zwei Treffer. Auch beim 20:17 (34.) befand sich der VfL noch auf Tuchfühlung. Das Schlussdrittel des Spiels ging dann aber wieder klar an die Talente aus Oyten. Über 25:18 (39.) baute der TVO seinen Vorsprung bis auf neun Treffer aus. Während Oyten mit dem Sieg die ersten beiden Punkten in der neuen Liga eingefahren hat, warten die zum Saisonauftakt in eigener Halle gegen den HC Bremen unterlegenen Fredenbecker weiter auf ein Erfolgerlebnis.