TSV Thedinghausen – TV Stuhr 11:9 (6:7). Thedinghausen hatte den Klassenerhalt sicher, nämlich vor dem Tabellenletzten sechs Punkte Vorsprung. Da aber wiederum Stuhr fünf Punkte Vorsprung gegenüber Schlusslicht FTSV Jahn Brinkum hatte, ging es nur noch um die Platzierung. So lag über der Partie der beiden Tabellennachbarn keine große Spannung. Stuhr kam besser aus den Startlöchern und konnte seine knappe Ein-Korb-Führung aus der zweiten Minute bis zum Pausenpfiff retten.

"Dann hat Stuhr seine Taktik geändert. Diese neue Ausrichtung kannten wir aber aus der Beobachtung der Begegnung zwischen Stuhr und Sudweyhe, so dass wir darauf eingestellt waren", erklärte Purnhagen ihr Erfolgsrezept. Thedinghausens Trainerin bescheinigte ihrer Mannschaft nicht nur eine gute Defensivarbeit, sondern auch ein sehr diszipliniertes Verhalten. "Stuhr hat zum Schluss bei unseren Angriffen eine eigene Spielerin an unserem Korb postiert und so versucht, durch Konter schnell zum Abschluss zu kommen. In dieser Phase hat uns Vanessa Rippe aber entscheidend mit 11:8 in Führung gebracht", freute sich Purnhagen über die gute Leistung ihrer Jugendspielerin.

TSV Thedinghausen – TV Bremen-Walle 9:15 (5:9). Gegen die Mannschaft aus Walle war Thedinghausen zumindest in der ersten Halbzeit ein gleichwertiger Gegner. Bis zur achten Minute war die Partie völlig offen, erst danach kam der Favorit aus Bremen besser ins Spiel und war nicht mehr aufzuhalten. Mit einer deutlichen Waller Führung wurden die Seiten gewechselt. In der zweiten Spielhälfte mussten die Bremerinnen ihren komfortablen Vorsprung nur noch verwalten und kamen so zu einem ungefährdeten Sieg. "Wir haben zwar gut ins Spiel gefunden, dann aber einige Waller Spielerinnen nicht mehr in den Griff bekommen", lautete das Fazit von Anja Purnhagen.

Sonderlob für Vanessa Rippe

Korbball: Thedinghausen gewinnt

Statistik

TSV Thedinghausen – TV Stuhr 11:9 (6:7)

Korbfolge: 0:1, 1:1 Tietgen (4.), 1:2, 2:2 Agnetha Rippe (5.), 3:2 Tietgen (7.), 3:3, 4:3 Wellmann (12.), 4:4, 5:4 Ehlers (14.), 6:4 Bargmann (17.), 6:8, 7:8 Ehlers (23.), 8:8 Buttkus (23.), 9:8 Agnetha Rippe (28.), 10:8 Bargmann (35.), 11:8 Vanessa Rippe (40.), 11:9

TSV Thedinghausen – TV Bremen-Walle 9:15 (5:9)

Korbfolge: 1:0 Bargmann (1.), 1:2, 2:2 Tietgen (4.), 3:2 Ehlers (6.), 3:7, 4:7 Ehlers (14.), 4:8, 5:8 Tietgen (16.), 5:13, 6:13 Vanessa Rippe (27.), 7:13 Meyer (33.), 7:14, 8:14 Ehlers (34.), 8:15, 9:15 Ehlers (39)

TSV Thedinghausen: Insa Bargmann (3 Körbe), Corinna Ehlers (6), Dietke Meyer (1), Judith Tietgen (4), Agnetha Rippe (2), Vanessa Rippe (2), Jennifer Buttkus (1), Nicole Wellmann (1) (ur)