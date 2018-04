Die Saison für die Tischtennisherren des TV Sottrum ist zu Ende. Der Bezirksligist, der bereits seit mehreren Wochen als Absteiger feststeht, schloss die Serie mit einer 6:9-Niederlage beim TuS Jork ab. Somit durften sich die Sottrumer in dieser Saison lediglich über einen Sieg freuen, ansonsten setzte es für das Team um Dirk Lüßen nur Pleiten.

In Jork schlug sich das TVS-Team allerdings wacker. Von den drei Doppeln gewannen Dirk Lüßen und Jens Lüßen-Ziegler immerhin eines für das Gästeteam. In den Einzeln wechselten sich die beiden Kontrahenten mit dem Siegen ab. Nachdem Andre Milosch seine Partie in fünf Sätzen gewonnen hatte und zum 6:8 verkürzte, lag es an Maurice Itzen, seine Begegnung ebenfalls zu gewinnen. Mit einem Erfolg hätte Sottrum noch die Chance gehabt, ein Unentschieden mit nach Hause zu nehmen. Itzen verlor sein Einzel jedoch glatt in drei Sätzen.