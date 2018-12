Verden hingegen grüßt fast von der entgegenliegenden Seite, aus dem Tabellenkeller – Platz 15 mit fünf Pleiten in fünf Spielen.

1:0 ist auch genau das Ergebnis für Bodenteich schlechthin. Sie sind die Minimalisten der Liga, holten sie doch mit einem Torverhältnis von 5:0 ganze 13 Punkte aus fünf Partien. Und die Verdener? Die erzielten bereits sieben eigene Treffer, kassierten jedoch auch bereits 16. Und Nummer 16 war ein besonders schmerzliches, denn es fiel erst in Minute 87. „Das ist extrem bitter. Nach dem Spielverlauf wäre eigentlich schon ein Punkt für uns enttäuschend gewesen“, haderte FC-Coach Sascha Lindhorst, „so ist es natürlich noch schlimmer“. Aber: „Das spiegelt unsere Situation halt wider.“

Denn oft ist es so, dass der, der unten steht, nicht nur kein Glück, sondern auch noch Pech hat. Lindhorst sah in Halbzeit eins ein ausgeglichenes Spiel mit zwei gleichwertigen Mannschaften, ohne große Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. In Halbzeit zwei bot sich ihm ein anderes, aus seiner Sicht besseres Bild. Sein Team erspielte sich mehr Chancen. Doch Chancen blieben halt nur Chancen. Maximilian Schulwitz verzog freistehend in Minute 65, Finn Austermann scheiterte an der Latte (70.) und auch Jonathan Schmudes Kunstschuss aus 35 Meter über Freund und Feind hinweg ging knapp am Bodenteicher Gehäuse vorbei. „So läuft es leider derzeit“, urteilte ein enttäuschter Lindhorst.

Und so musste es dann beinahe zwangsläufig kommen, dass die Verdener noch mit gänzlich leeren Händen den Heimweg antraten. „Wenn wir bis zum Ende weiterhin clever und konzentriert spielen, nehmen wir zumindest einen Punkt mit nach Hause. Aber so waren wir einmal unkonzentriert und schon werden wir bestraft“, schilderte Lindhorst. Jene Bestrafung war das 0:1 nach einem Freistoß aus dem Halbfeld. Der Ball flog auf den ersten Pfosten, Bodenteichs Maarten Lühr kam so gerade noch dran und fälschte ihn entscheidend ab. Besiegelt: Tabellenführung für Bodenteich, anhaltende Negativserie für Verden.