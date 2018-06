Eine ärgerliche Bilanz, denn in der Begegnung mit dem Tabellenvierten TSV Worpswede hatten sie nach dem Gewinn der ersten beiden Sätze bereits Siegkurs gesteuert – bis die Worpsweder Mannschaft feststellte, dass der TVB einen nicht im Spielberichtsbogen eingetragenen Akteur einsetzte. Die Konsequenz: Die Begegnung wurde im dritten Satz auf Drängen des TSV Worpswede abgebrochen, und der TV Baden verlor die bereits in Reichweite liegenden Punkte kampflos.

Im anschließenden Match gegen den TV Bremen 1875 III musste die Badener Zweite der gedrückten Stimmung innerhalb ihrer Mannschaft vor allem im zweiten Satz Tribut zollen. Der in dieser Saison in nunmehr 16 Begegnungen erst einmal siegreiche Tabellenletzte überraschte mit einem 29:27 und glich damit zum 1:1 aus. Zuvor war dem TV Baden ein ungefährdetes 25:11 gelungen. Doch sein Kampfgeist erwachte rechtzeitig. Während der dritte Satz (25:12) ähnlich deutlich wie der erste endete, hing der Erfolg im vierten Durchgang am seidenen Faden (26:24).

TV Baden II: Tim Cordes, Lukas Denker, Michael Hänsel, Werner Kernebeck, Joachim Lührs, Marius Lühring, Jan Rathjen, Frank Schilling, Bjarne Schulz, Marco Thiel, Jens Tiedemann, Thorben Wiesner