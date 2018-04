Elf Treffer beim ungefährdeten Sieg des TV Oyten II in Bohmte / Bester Saisonstart seit Jahren

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Starke Eva Schmidt reißt ihre Mannschaft mit

Prü

Oyten. Angeführt von seiner starken Mittelangreiferin Eva Schmidt (11/4 Tore), haben die Handballerinnen des TV Oyten II mit einem 38:25 (17:12)-Sieg beim TV 01 Bohmte in der Oberliga Nordsee den Kontakt zu Tabellenführer VfL Stade gehalten. "Wir haben in der Halle erst gar keine aggressive Stimmung aufkommen lassen, und die Partie von Beginn an dominiert", freute sich Oytens Coach Marius Brandt über eine gelungene Vorstellung seiner nicht einmal mit stärkster Formation angetretenen Mannschaft. Neben der verletzten Cordula Schröder-Brockshus fehlten mit Sina Seefeld und Målin Brandt zwei weitere Youngster im Kader des amtierenden Vizemeisters.