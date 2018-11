Langwedel

Suhling knackt Landesrekorde

Florian Cordes

Salzgitter. Sven Suhling hat erneut zwei neue Bremer Landesrekord aufgestellt – und zwar am vergangenen Wochenende beim Werfertag in Salzgitter. Dort nahm der in Baden lebende Leichtathletik, der bei Wettkämpfen für den TuS Huchting Bremen startet, am Werferfünfkampf der Altersklasse M50 teil.