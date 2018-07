Leinefeld. Die Leichtathletik-Senioren haben jetzt in Leinefeld ihre Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Mit einer Medaille kehrte der Badener Sven Suhling zurück, der bei Wettkämpfen für den TuS Huchting startet. In der Altersklasse M50 gewann er im Hammerwerfen die Bronzemedaille. Ganz nebenbei stellte er mit seinem Wurf auf 51,10 Meter einen neuen Bremer Landesrekord auf.

Sein erster Versuch war noch ungültig, doch bereits im zweiten Versuch knackte er mit 50,69 Metern seine persönliche Bestleistung. Im fünften Versuch steigerte er sich noch einmal und wurde Dritter. Den Titel des Deutschen Meisters sicherte sich Ralf Jossa (SV Herzberg) mit 68,11 Metern vor dem Bergedorfer Rüdiger Möhring (53,07m).

Auch einige Athleten der LG Kreis Verden hatten sich qualifiziert. Sie holten aber keine Medaillen. Cäcilia Apel-Kranz wurde im 100-Meter-Sprint der W60 Siebte (16,90sec), über die 200 Meter Achte (35,08sec) und über die Stadionrunde Fünfte (86,57sec). Silke Meier (W45) ging im Hammerwerfen an den Start und wurde mit ihren 23,54 Metern ebenfalls Fünfte. Zudem trat Klaus-Dieter Nolte bei den M50-Senioren im Dreisprung an. In seinem besten Versuch landete er bei 10,37 Metern. Das reichte am Ende für den zehnten Rang. Ebenfalls Zehnter wurde Rüdiger Ullrich. Der Läufer der LG Kreis Verden benötigte für die 800 Meter bei den M65-Senioren 2:45,58 Minuten.