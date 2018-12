Im zweiten Vorkampf der Schülerliga Nord lieferte Henri Gerber (Foto) den stärksten Pauschenpferd-Vortrag ab. Er strich 15,40 Punkte ein. (Klaus Zuschneid)

Langwedel. Zum Saisonauftakt in der Schülerliga Nord hatten die Nachwuchs-Gerätturner der TG Kreis Verden/MTV Langwedel den TuS Oestringen/Wilhelmshavener TB mit 15,05 Punkten auf den zweiten Tabellenplatz verwiesen.

Beim Heimauftritt in der Verdener Jahnsporthalle fiel die Dominanz der Schützlinge des Trainergespanns Klaus Zuschneid, Patrick Ziemke und Petra Rösner noch deutlicher aus. Sie erreichten zwar 5,15 Punkte weniger als am ersten Wettkampftag in Schortens – doch ihren Vorsprung gegenüber dem wieder den zweiten Platz belegenden TuS Oestringen/Wilhelmshavener TB konnten sie noch einmal um sechs weitere Zähler ausbauen. Die TGKV setzte sich mit einer Führung von satten 21,05 Punkten durch.

Bereits vor dem abschließenden Vorkampf am kommenden Sonnabend (Austragungsort ist wieder die Verdener Jahnsporthalle) hat sich die TGKV so gut wie sicher für das am 10. März in Goslar-Oker steigende Finale mit den erfolgreichsten Mannschaften aus den drei Schülerliga-Staffeln Nord, Mitte und Süd qualifiziert.

In Verden holten sich die Zuschneid-Youngster an jedem der sechs Geräte die Tageshöchstwertung. Während Niklas Siemering, ihr stärkster Solist, diesmal "nur" an Ringen, Sprung, Barren und Reck unübertroffen blieb (in Schortens hatte er sich fünfmal an die Wertungsspitze gesetzt), sicherte sich Henri Gerber das Pauschenpferd (15,40), und am Boden blieben Yannick Rösners 14,90 Punkte unerreicht.

Triumph am Pauschenpferd

Die vierköpfige Einsteigerliga-Mannschaft der TG Kreis Verden/MTV Langwedel dagegen musste sich auch an eigenen Geräten dem SC Melle geschlagen geben. Gegenüber dem Saisonstart wuchs der Meller Vorsprung noch einmal um sieben Zehntelpunkte. Immerhin konnte die Zuschneid-Riege den Vergleich am Pauschenpferd zu ihren Gunsten entscheiden. Außerdem holten sich der Langwedeler Ruven Markworth (Boden und Pauschenpferd) sowie der Etelser Luis Carstensen (Barren) an drei Geräten die Topnoten des Tages.

Schülerliga Nord

2. Wettkampftag: 1. TG Kreis Verden/MTV Langwedel 275,80 Punkte; 2. TuS Oestringen/Wilhelmshavener TB 254,75; 3. SC Melle 243,25

Einzelwertung: 1. Niklas Siemering (MTV Langwedel) 6 Geräte/93,60 Punkte; 2. Henri Gerber (MTV Langwedel) 6/88,30; ...8. Sean Spitzer (TSV Bassen) 5/75,97; ...10. Dario Kluth (TV Baden) 5/74,55; 11. Yannick Rösner (MTV Langwedel) 5/73,50 sowie Paul Carstensen (TSV Etelsen) 1/14,00; Nick Rust (MTV Langwedel) 1/13,90; Hartwig Brandt (MTV Langwedel) 1/13,75

Gerätewertungen TG Kreis Verden (Auszug)

Boden (44,05 Punkte) u.a. Siemering 14,15 – Spitzer 14,65 – Rösner 14,90; Pauschenpferd (44,90) u.a. Siemering 14,65 – Gerber 15,40 – Brandt 13,75; Ringe (48,55) u.a. Siemering 16,65 – Spitzer 16,45 – Rust 13,90; Sprung (46,30) u.a. Siemering 16,50 – Carstens 14,00; Barren (46,25) u.a. Siemering 16,10; Reck (45,75) u.a. Siemering 15,55 – Kluth 15,20

Einsteigerliga Nord

2. Wettkampftag: 1. SC Melle 240,70 Punkte; 2. TG Kreis Verden/MTV Langwedel 234,70

Einzelwertung: ...2. Ruven Markworth (MTV Langwedel) 80,75 Punkte (u.a. Boden 13,70 – Pauschenpferd 13,90 – Reck 13,05); ...6. Luis Carstensen (TSV Etelsen) 76,45 (u.a. Barren 13,60); 7. Carl Carstensen (TSV Etelsen) 75,05; ...9. Mika Rust (MTV Langwedel) 73,96

Abschließende Vorkämpfe: Sbd., 11 Uhr, Jahnsporthalle Verden; Finale: So., 10. März, Hannover-Vinnhorst