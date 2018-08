Jörn Kaib erzielte im Auswärtsspiel in Wallhöfen zwar das 1:0 für den TSV Bassen, doch am Ende stand im dritten Saisonspiel eine 1:2-Niederlage gegen den Aufsteiger zu Buche. (Ballscheidt)

Die Zuschauer staunten vor dem Anpfiff nicht schlecht. Der TSV Wallhöfen präsentierte zwischen den Pfosten mit Malte Drummer eine Notlösung. Die beiden etatmäßigen Torhüter Thomas Büttelmann und Florian Meyer standen aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Der Torwart-Trainer sprang in die Bresche. Der Schuss ging mit der Leihkraft keineswegs nach hinten los. Drummer bekam während der 90 Minuten weniger als erwartet zu tun. "Die Abwehr hat gut gearbeitet", lobte der Stellvertreter zwischen den Pfosten seine Vorderleute. Der TSV Bassen vermochte aus einem positiven Eckenverhältnis (7:5) kein Kapital zu schlagen.

Der TSV Wallhöfen lief zwischenzeitlich einem Rückstand hinterher. Rouven Blanke setzte sich über den linken Flügel durch. Neuzugang Jörn Kaib hatte leichtes Spiel, den Ball aus kurzer Entfernung am langen Pfosten zum 0:1 über die Torlinie zu drücken (23.). Die Antwort des TSV Wallhöfen ließ nicht lange auf sich warten. Jorit Bierwald leitete den 1:1-Ausgleich mit einem Tempodribbling am rechten Flügel hervorragend ein. Tobias Prigge versenkte den Ball aus Mittelstürmer-Position direkt (30.). Alexander Kück verkörperte eine Halbzeit lang den überragenden Akteur auf dem Platz. Der Wallhöfener brachte die Gäste mit seinen schnellen Antritten über den linken Flügel mehrfach in Verlegenheit.

Der TSV Bassen ließ den Zug zum Tor nach dem Wechsel etwas vermissen. "Wir haben das Spiel im Mittelfeld verloren. Das Ergebnis geht in Ordnung", bekannte Kapitän Fikret Karaca nach dem Abpfiff. Die Grün-Roten bauten einfach zu wenig Druck auf. Die Gäste hatten obendrein Glück, dass der Unparteiische Bastian Mertel (SV Wittstedt) nicht zumindest einmal auf den Elfmeterpunkt zeigte. "Du hast die Pfeife doch schon im Mund", entgegnete da Wallhöfens Betreuer Uwe Bullwinkel nach einer von drei umstrittenen Situationen im Gäste-Strafraum.

Johann Boger sorgte mit dem ersten Stürmer-Tor des TSV Wallhöfen für den Endstand. Christoph Haberland legte auf, ehe der Kapitän noch einen Gegenspieler versetzte und präzise zum 2:1 Maß nahm (58.). Der TSV Bassen rannte danach ohne große Ideen vergeblich an. Tief durchatmen konnten die Platzherren zumindest einmal, als Denis Schymiczek nach einer Kopfballverlängerung in aussichtsreicher Position im Abseits stand (90.). Der Aufsteiger durfte sich erst beim Schlusspfiff endgültig in Sicherheit wiegen. "Wir waren zunächst nervös und haben viele Fehler gemacht, uns dann aber gesteigert", kommentierte Matchwinner Johann Boger den ersten Saisonsieg des TSV Wallhöfen.