Den entscheidenden Vorteil in ihrem ersten Match der Rückrunde verschafften sich die Spielerinnen von Axel Seefeld Mitte der zweiten Halbzeit. Nach 47 Minuten führten die Gäste in diesem Spitzenduell nach einem Treffer ihrer Linkshänderin Michele Müller erstmals mit sechs Toren Vorsprung (27:21). Auch durch eine offensive 4:2-Deckung der Heimmannschaft ließ sich die Drittliga-Reserve nicht mehr aus dem Konzept bringen. "Die offene Deckung des Gegners kam uns eher noch entgegen", stellte Axel Seefeld fest, "unsere Spielerinnen haben die Lücken geschickt genutzt und die Führung erfolgreich verteidigt." So ließ der TV Oyten II sich auch nicht mehr aus der Spur bringen, als Vechta drei Minuten vor dem Abpfiff der Begegnung noch einmal auf 26:29 verkürzte. Linksaußen Jana Stoffel hatte postwendend auf 26:30 erhöht, und Kreisläuferin Mette Müller sorgte mit ihrem Treffer für den 28:32-Endstand.

In den ersten 30 Minuten konnte sich keine der beiden Mannschaften einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Miriam Thamm traf aus Sicht der Gäste zwischenzeitlich zum 10:8. Doch kurz vor der Halbzeitpause drehte Vechta den Spieß wieder um und ging selbst mit 17:16 in Front. Mit zwei Toren in Folge, dem letzten in der ersten Halbzeit und dem ersten nach dem Wiederanpfiff, brachte Michele Müller ihre Mannschaft dann wieder nach vorne.

Im Oytener Tor wechselten sich erneut Cora Schumacher und Fee Klemmt ab. Klemmt wehrte direkt nach ihrer Einwechslung (kurz vor der Beendigung der ersten Halbzeit) und noch einmal Mitte der zweiten Halbzeit einen Siebenmeter der Gastgeberinnen ab. Zu den erfolgreichsten Werferinnen beim neuen Spitzenreiter avancierten mit Miriam Thamm (9/3 Tore) und Denise Engelke (8/3) zwei Youngster aus dem Oytener Drittliga-Kader.

"Meine Mannschaft hat vorbildlich gearbeitet und sich den Sieg redlich verdient", lobte Axel Seefeld seine Spielerinnen. Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn hat die zweite Vertretung des TVO offensichtlich wieder zu ihrer starken Form der vergangenen Saison zurückgefunden. Seit fünf Spieltagen ist der Titelverteidiger inzwischen ungeschlagen. Mit GW Mühlen gastiert am kommenden Sonntag eine Mannschaft in der Pestalozzihalle, mit der die "Vampires" ebenfalls noch eine Rechnung offen haben. Die Begegnung in Mühlen war für den TV Oyten II am zweiten Spieltag mit 35:38 verloren gegangen.