Linkshänderin Gesine Flick gehört zu jenem Kreis von Spielerinnen, mit dem der TV Oyten für die kommende Saison in der Handball-Bundesliga der weiblichen Jugend A plant. (Henning Hasselberg)

Oyten. Die Einführung der Bundesliga für die weibliche Handball-Jugend A ist nicht unbedingt einhellig begrüßt worden. Doch das Interesse daran, zu den Gründungsmitgliedern der Premium-Klasse zu gehören, ist überraschend groß und widerlegt die Skeptiker einstweilen.

Insgesamt haben 47 Vereine gemeldet, von denen der TV Oyten und weitere 16 Klubs vom zuständigen Gremium des Deutschen Handball-Bundes durchgewunken wurden, während die 30 nicht gesetzten Kandidaten eine Qualifikationsrunde bestreiten müssen (sechs Gruppen à fünf Mannschaften).

Acht Vierer-Gruppen

Den Trainer der weiblichen Jugend A des TV Oyten, Jürgen Prütt, wundert die positive Resonanz nicht wirklich. "Nachdem der Austragungsmodus den Realitäten angepasst worden ist, überwiegen die Vorteile." Der TV Oyten könne stolz darauf sein, zu den ersten Adressen im Bereich der weiblichen Handball-Jugend zu gehören. Mit der HSG Badenstedt aus dem Großraum Hannover gehört neben seinem Klub nur noch ein niedersächsischer Verein zu den vom DHB auserkorenen Top 17. Unter ihnen keine No-Name-Neulinge, sondern lauter Premium-Partner für den TV Oyten – wie der amtierende Deutsche Meister HC Leipzig, der Buxtehuder SV, die HSG Blomberg/Lippe, Bayer Leverkusen und der Frankfurter HC, Internats-Klub in der Stadt an der Oder. Klangvolle Namen werten auch die Qualifikation auf: Füchse Berlin. Rostocker HC, VfL Bad Schwartau und Frisch Auf Göppingen gehören zum alten Handball-Adel. Mit der HSG Heidmark ist hier auch nur noch ein weiterer Niedersachsen-Klub mit von der Partie.

Der DHB hat dem vielfachen Wunsch seiner Mitgliedsvereine entsprochen und ist von seinen ursprünglichen Planungen abgewichen. Das modifizierte Spielsystem ermöglicht die Fortsetzung der Punktrunden bei anschließender Teilnahme am Bundesliga-Championat, das Ende 2013 mit 32 Mannschaften in acht Vierergruppen startet. Für 2014 ist eine Reduzierung auf 24 Mannschaften geplant. Das Achtelfinale mit den Gruppenersten und -zweiten wird im Februar 2014 ausgetragen, das Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel im März.

Die vier Halbfinalisten ermitteln den Deutschen Meister dann in einem Final Four, das in die Runde der letzten Vier bei den Frauen eingebettet wird.

Bei der Startplatzvergabe wurden neben den Erfolgen der vergangenen Jahre unter anderem auch die Besetzungsstärken berücksichtigt. Ein Qualifikationskriterium, bei dem der TV Oyten, mit seiner weiblichen Jugend A aktueller Tabellenführer in der Oberliga Nordsee, sicherlich punkten konnte. "Wir sind sehr breit aufgestellt", stellt Prütt mit Genugtuung fest. "Wir müssen jetzt also nicht auf Personalsuche gehen, sondern werden uns allenfalls punktuell verstärken, mit Spielerinnen aus der Region, die die Bundesliga als Plattform nutzen möchten." Auch bei den sogenannten Wackelkandidatinnen wie die Linkshänderinnen Rebekka Orth und Gesine Flick sowie die englische U19-Nationalspielerin Anna Fuhrmann – die alle wegen des verkürzten Weges zum Abitur nun die Option eines studienbedingten Ortswechsels wahrnehmen könnten – zeichnen sich Lösungen ab, wie Prütt versichert. Und dabei spielt die Bundesliga als Anreiz mit Bestimmtheit keine geringe Rolle.