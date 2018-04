"Das ist ein absolut gerechtes Ergebnis", fasste Koopmann den Spielverlauf zusammen. Beide Teams neutralisierten sich über die gesamte Spielzeit, sodass am Ende die Punkteteilung stand. Die Spieler gingen zunächst auf beiden Seiten ein hohes Tempo, doch an spannenden Torraumszenen mangelte es. So musste Dörverdens Torhüter Simon Bogutzky bei einer Heeslinger Großchance auf der Hut sein.

Auf der Gegenseite gelang es Mittelstürmer Matthias Precht nicht, Keeper Mario Boschen zu überwinden. Einmal schaffte es der Torjäger zwar, doch Schiedsrichter Christian Krahn aus Lüneburg verweigerte dem Treffer – aus Koopmanns Sicht zu Unrecht – wegen Abseitsstellung die Anerkennung. Eine weitere gute Gelegenheit ließ Precht indes ungenutzt.

Kurz vor der Pause gab es die kalte Dusche für die Hausherren. Eine Ecke nutzten die Heeslinger zur Führung. Rainer Otten verlängte den Ball, und am zweiten Pfosten brauchte Almir Redzepagic nicht mehr viel zu machen. Die Kugel prallte von seinem Körper in den Dörverdener Kasten.

Geschockt zeigten sich die Koopmann-Schützlinge aber nicht. Mit einem kuriosen Treffer gelang der Heimelf recht schnell der Ausgleich. Nach einer Flanke schienen die Gäste zunächst geklärt zu haben, Matthias Precht bekam jedoch seinen Kopf noch an den Ball. Von dort prallte das Spielgerät vor die Füße des an der Strafraumkante lauernden Thomas Schuldeis, der mit einem verdeckten Schuss aus 16 Metern flach zum 1:1 traf (60.).

Danach tauschte Trainer Koopmann sein Personal auf zwei Positionen, brachte Carsten Schlosshauer und Ferat Gören für Michael Langer und Roman Stamikow, doch am Resultat änderte sich nichts mehr. Auch deshalb nicht, weil Thomas Schuldeis bei einem weiteren Abschluss nur die Latte des Heeslinger Gehäuses traf. Durch das Remis festigten beide Teams ihren Platz im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga.