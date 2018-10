Karoline Hunold, Annika Sirotenko und Anneke Heinze (oben von links) sowie Lotte Leussink (vorne) haben trotz des Ausfalls von Leonie Heinze am letzten Bundesliga-Spieltag erneut die Vizemeisterschaft nach Sottrum geholt. (Hasselberg)

Achim·Sottrum. "Nach der ersten Enttäuschung über den verpassten Titelgewinn haben wir uns über den Gewinn der Vizemeisterschaft gefreut", versicherte Anneke Heinze. Die Bundesliga-Prellballerin des TV Sottrum kündigte an, in der kommenden Saison mit ihren Gefährtinnen einen erneuten Anlauf auf den "Thron" zu starten, nachdem das Team aus dem Wiesteflecken diesmal nur einen Punkt weniger auf dem Konto hatte als Meister FA Altenbochum.

Einen Punkt schlechter war der TV Sottrum dabei nicht unbedingt. Die auch schon im vergangenen Jahr Vizemeister gewordene Mannschaft von Trainer Volker Heinze verschaffte sich zum Abschluss des im sauerländischen Kierspe ausgetragenen Spieltages nämlich die Genugtuung, den Meister aus dem Ruhrgebiet mit 31:25 bezwungen zu haben. "Es war wohl die beste Leistung des Tages. Da hat das Team noch einmal bewiesen, was in ihm steckt", erklärte Anneke Heinze. Möglicherweise spielten die Sottrumerinnen nun mit ein wenig Wut im Bauch, hatten sie sich doch im dritten Spiel gegen Angstgegner Gadderbaumer TV eine Niederlage eingehandelt (25:27) und damit vorzeitig alle Chancen auf den Titelgewinn eingebüßt. Besonders ärgerlich vor dem Hintergrund, dass sich den Sottrumerinnen kurz vor dem Schlusspfiff noch einmal die Chance zum Ausgleich bot, die aber nicht genutzt werden konnte. Altenbochum hingegen nutzte die Gunst der Stunde und holte auf dem Nachbarfeld gegen den TV Edingen die für die Entscheidung noch notwendigen Punkte.

Die Vorzeichen für den TV Sottrum standen eingangs des vierten und letzten Spieltages von vornherein nicht günstig. Aus eigener Kraft konnten Annika Sirotenko, Lotte Leussink, Karoline Hunold und Anneke Heinze den Sprung auf Platz eins nicht mehr bewerkstelligen, und sie mussten darüber hinaus auch noch den Ausfall von Leonie Heinze kompensieren, die wegen einer wichtigen Schulveranstaltung nicht mitreisen konnte.

Trainer Heinze verteilte daher die Order, "dass wir uns auf unsere Spiele konzentrieren. Was auf den anderen Feldern passiert, hat uns erst einmal nicht zu interessieren". Die Nerven des TVS wurden gleich gegen die TSV Burgdorf auf eine Zerreißprobe gestellt, denn das Team aus dem Hannoveraner Großraum lieferte den Kreisrotenburgerinnen erneut einen spannenden Kampf, den der spätere Vizemeister mit 30:28 nur knapp für sich entscheiden konnte.

Janina Bohling sorgt für Remis

Gegen den TSV Marienfelde, der nicht wie ein Tabellenletzter auftrat, bemühte sich der Favorit zunächst vergeblich darum, einen entscheidenden Vorsprung herauszuarbeiten. Vor allem eine Steigerung bei der Ballannahme führte dann mit 39:26 doch noch zu einem standesgemäßen Ergebnis.

Der TV Baden holte am letzten Spieltag der Bundesliga nochmals drei Punkte, was laut Isabell Frank "eindeutig mehr als vorher erwartet" war. Das Team aus dem Landkreis Verden konnte sich damit zwar nicht mehr vom vorletzten Platz lösen, sorgte aber für einen versöhnlichen Abschluss. Dabei hatten die Badenerinnen noch das Pech, dass sich Christiane Lochwitz gegen den Gadderbaumer TV in der zweiten Halbzeit verletzte. Ihren Sieg hatten sie bereits im ersten Spiel durch ein 30:26 gegen Eiche Schönebeck gelandet.

Während es gegen den Gadderbaumer TV (30:35) nichts zu holen gab und gegen den späteren Meister Altenbochum (20:39) erst recht nicht, wurden im abschließenden Match gegen die TSV Burgdorf noch einmal alle Reserven mobilisiert. Es kam zu einem völlig ausgeglichenen Spiel.

Die Führung wechselte ständig. Kurz vor Schluss waren es wieder die Burgdorferinnen, die mit einem Ball vorne lagen. Janina Bohling, die die letzte Angabe ausführte, konnte aber noch den hochverdienten Punkt zum 30:30-Ausgleich setzen. Isabell Frank: "Wir haben gezeigt, dass wir mit den besser platzierten Klubs mithalten können."