"Es war ein sehr verdienter Sieg für uns. Wir haben diszipliniert gespielt", freute sich Schmitz-Assistent Sven Zavelberg über die runde Leistung seiner Truppe. Nahezu unverändert gegenüber dem 3:0 vor einer Woche gegen Wesermünde hatte Schmitz seine Elf auf den Rasen geschickt. Nur auf der linke Außenbahn, wo Abdulkadir Tekin Mirko Duhn ablöste, gab es ein anderes Gesicht. Die entscheidenden Akzente setzte jedoch Tekins Pendant auf dem rechten Flügel, Benjamin Titz, der an fast allen gefährlichen Situationen des TBU beteiligt war.

Zunächst aber mussten die Schützlinge um Kapitän Oktay Yildirim einen Nackenschlag verkraften. Ein Doppelfehler - Ballverlust im Mittelfeld und Stellungsfehler in der Abwehr - brachte die Uphuser ins Hintertreffen (14.). Ein Ahlerstedter Angreifer nutzte die sich bietende Möglichkeit konsequent aus und gab dem wenig geprüften Torhüter Mehmet Özkul das Nachsehen. Für die routinierten Uphuser war der plötzliche Rückstand aber kein Grund, den Kopf zu verlieren. Stattdessen suchten sie die Offensive, wo Saimir Dikollari und David Airich auf ihre Chance lauerten.

Dikollari legt zum 1:1 für Airich auf

Diese bot sich nach einer halben Stunde, als Dikollari seinen Sturmpartner bediente und der zum Ausgleich traf. Mit diesem Ergebnis ging es zum Seitenwechsel, obwohl die Gäste weiterhin am Drücker blieben. Zum zweiten Abschnitt wechselte Schmitz Mirko Duhn für Abdulkadir Tekin ein. Wieder übernahmen die Gäste das Kommando auf dem Platz, und diesmal erwischten sie auch den besseren Start. Aus dem Gewühl heraus traf Torjäger Saimir Dikollari zum überfälligen 2:1 (61.). Benjamin Titz war zuvor mit einem gefährlichen Freistoß gescheitert.

Die Schmitz-Elf ließ sich nun nicht mehr aus dem Konzept bringen und ging sogar mit 3:1 in Front. Titz krönte seine überragende Leistung, als er den nach einem Flankenlauf Duhns abgewehrten Ball aufnahm, einen Gegenspieler austanzte und trocken aus zwölf Meter einschoss (79.). Die Uphuser hätten sogar ihr Torverhältnis noch aufbessern können. Doch Titz nach Freistoß von Nico Sperl - freistehend aus acht Metern - sowie mit einem Lattenschuss und auch Saimir Dikollari aus kurzer Entfernung vergaben ihre Hochkaräter. Auf der Gegenseite musste André Schmitz nur einmal durchschnaufen, als der Pfosten des Uphuser Tores das 2:3 verhinderte (82.).

In der Landesliga an der Spitze strebt der TBU nun auch im Bezirkspokal das Maximum an. Im Halbfinale kämpfen die Kicker vom Arenkamp am 9. April bei der SV Drochtersen/Assel um den Einzug in das Endspiel.