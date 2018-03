JFV-Trainer Nils Althausen musste mit einem dezimierten Kader auskommen. „Die Jungs haben sich aber prima geschlagen und zeigten sich stark verbessert gegenüber dem letzten Wochenende“, lobte Althausen sein Team. Die Gastgeber gingen durch einen Treffer von Philipp Schippert in Führung (20.), mussten aber kurz darauf das 1:1 hinnehmen (26.). Der JFV Aller-Weser blieb jedoch weiter mutig und belohnte sich mit dem 2:1 durch Marcel Riffel (31.). Defensiv arbeitete die Mannschaft sehr umsichtig und spielte auch in der zweiten Hälfte weiterhin gut nach vorne. Folgerichtig fiel der dritte Treffer, den Erik Baeßmann erzielte (65.). Durch zwei späte Tore in der Schlussphase retteten sich die Gäste ins Elfmeterschießen (75./80.+1). In diesem zeigten sich die Schützen der Gastgeber treffsicher, während ein Spieler des Gegners mit seinem Versuch am Pfosten scheiterte. „Es war ein wichtiger Erfolg für unsere Mannschaft. Diesen Schwung wollen wir in die nächsten Spiele mitnehmen“, sagte Nils Althausen.