Die Turnabteilung des TSV Achim lädt ihre Mitglieder für Montag, 15. Februar, zur Jahreshauptversammlung ein. Die Sitzung beginnt laut des Vereins um 19.30 Uhr im Jugend-und Sportheim des TSV Achim (Am Freibad 10). Auf der Tagesordnung stehen ein Rückblick auf 2015, eine Vorschau auf das laufende Jahr, Ehrungen und Wahlen. Am selben Tag trifft sich auch die Turnabteilung des TV Baden zur Jahreshauptversammlung. Diese soll um 20 Uhr im TVB-Vereinsheim an der Lahofhalle beginnen. Die Tagesordnung ist im Internet unter der Adresse www.turnverein-baden.de einzusehen.

FCO