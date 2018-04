Noch im vergangenen Mai schlug das pulsierende Herz des deutschen Korbballsports im Landkreis Verden, bei der DM in Thedinghausen lieferten sich die Teams aus dem gesamten Bundesgebiet bei optimalen Bedingungen packende Partien. Ein paar Monate später ist längst wieder Ruhe eingekehrt, der Trubel in der Gustav-England-Halle wieder verflogen. Fast zumindest. Die Korbballerinnen aus Thedinghausen und Emtinghausen haben sich nämlich akribisch auf den Saisonstart vorbereitet. Während die Bundesligisten erst in gut einer Woche gefordert sind, geht es eine Etage tiefer, in der Niedersachsenliga, bereits am morgigen Sonntag um die ersten wertvollen Zähler.

Beim TSV Emtinghausen gibt man sich absolut selbstbewusst. „Wir wollen oben mitspielen“, kündigt Yvonne Zenker an. Sie fungiert inzwischen als Spielertrainerin, nachdem Silvia Nienstädt ihren Abschied verkündet hat. „Wir setzen unser Saisonziel bewusst hoch an, davon ablassen kann man immer noch“, sagt Zenker schmunzelnd. „Aber Spaß beiseite, wir wollen es unseren Gegnerinnen so schwer wie möglich machen.“

Als einzigen externen Neuzugang haben die Damen aus Emtinghausen Lena Dittmann an Land gezogen. Sie stand zuletzt beim Bundesligisten TSV Barrien (Landkreis Diepholz) im Kader, kam jedoch vorwiegend für die Reserve zum Einsatz. Aktuell plagt sie sich jedoch mit einer Hüftblessur herum, versucht aber, in diesen Tagen wieder ins Geschehen einzugreifen. Darüber hinaus wurde das Team mit zwei Akteurinnen aus der eigenen Jugend aufgestockt, Jana Eileen Bollhorst und Louisa Fenken sollen zu echten Alternativen heranreifen.

Am morgigen Sonntag beim Saisonauftakt in Stöcken treffen die Emtinghauserinnen zunächst auf den SV Gehrden und den SV Heiligenfelde. „Wie stark die Liga wirklich ist, wird sich wahrscheinlich erst nach dem ersten Spieltag zeigen“, vermutet Yvonne Zenker. „Danach weiß man, wie die anderen Mannschaften drauf sind und wer wirklich alles oben angreifen kann. Noch ist das ziemlich offen.“

Glaubt man den Ausführung von Elke Dahme, dann dürfte ihr TSV Thedinghausen II in den kommenden Monaten nicht zum Kreis derer gehören, die sich in der Spitzengruppe tummeln. „Für uns geht es nur um den Verbleib in der Niedersachsenliga“, betont die Spielertrainerin. Die Begründung für diese defensive Ausrichtung schickt sie gleich hinterher. „Bei uns hat ein Umbruch stattgefunden. , Nicole Wellmann, Heike Reunitz und Kirstin Richert haben sich aus der Mannschaft zurückgezogen und stehen nur noch als Aushilfen zur Verfügung. Sie werden nur noch in der Altersklasse 30 spielen.“

Wieder ganz fest dabei ist allerdings ein nicht unbekanntes Gesicht – und zwar das von Catarina Weidner. Die ehemalige Leistungsträgerin hatte einst den Landkreis Verden verlassen und stand deshalb nicht mehr für Einsätze unter dem Korb zur Verfügung. Im vergangenen Frühjahr kehrte Weidner jedoch zurück und bekam direkt einen Einsatz in der ersten Mannschaft und kam somit ebenfalls in den Genuss eines Auftritts bei der Deutschen Meisterschaft vor heimischer Kulisse. Mit Lena Winkler und Kristin von Hagen gibt es sogar noch zwei weitere Rückkehrerinnen beim TSV Thedinghausen. Lena Winkler ist nach einem Auslandsaufenthalt wieder einsatzbereit, Kristin von Hagen hatte sich eigentlich schon vom Korbball verabschiedet, verspürte nun jedoch wieder neue Lust.

Ein wenig umbauen müssen die Thedinghauserinnen auf der Position der Korbhüterin. Judith Gätje, die dort bisher im Einsatz war, wurde nun in die Bundesliga-Mannschaft hochgezogen. Elke Dahme hat sich aber bereits dazu entschieden, den Platz nicht ausschließlich an eine einzige Akteurin zu vergeben. Somit werden sich in der neuen Saison Alica Hadler und Catarina Weidner diese Aufgabe teilen. Ein großer Vorteil dürfte es für das Team sein, dass das Training gemeinsam mit der von Wolfgang Candler gecoachten ersten Garde absolviert wird. Dadurch herrscht ständig ein hohes Niveau, das für die schwierigen bevorstehenden Aufgaben im Ligabetrieb sicherlich eine gute Basis bildet.

In Stöcken haben es die Schützlinge von Elke Dahme zunächst mit dem TV Stuhr zu tun, in der zweiten Begegnung des Tages treffen sie wie die Kolleginnen des TSV Emtinghausen auf den SV Gehrden.

So geht’s in die Saison

TSV Emtinghausen

Sarah Hahmann, Lena Dittmann, Louisa Fenken, Yvonne Zenker, Jana Eileen Bollhorst, Birthe Meyer, Rieke Rattinger, Kristin Bollhorst sowie auf Abruf Laura Fuest und Nele Westermann

Spielertrainerin: Yvonne Zenker

TSV Thedinghausen II

Catarina Weidner, Alica Hadler, Katharina Langner, Janne Wendt, Lena Winkler, Kristin von Hagen, Elke Dahme sowie auf Abruf Heike Reunitz, Nicole Wellmann, Kirstin Richert und Nachwuchstalente aus der eigenen A-Jugend

Spielertrainerin: Elke Dahme